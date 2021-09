Emilia Mazer es la protagonista de "Quince días para hablar de amor", una comedia romántica de Víctor Winer que con dirección de Mariano Dossena reflexiona sobre el amor y la idealización de la persona amada, que desde mañana subirá a escena en el ahora llamado Complejo Teatral Regina.

"Me toca asumir a una mujer que ama a su marido y se la juega por él con cierta ingenuidad, aunque se da cuenta de algunas cosas y a través de las circunstancias que va viviendo va cambiando su punto de vista sobre la relación que tiene", apuntó Mazer a Télam, acerca del rol que le toca en la puesta.

A lo que el director Mariano Dossena añadió: "Al leer la obra, por la musicalidad de sus textos me invitó al universo de los años 70, dónde el romanticismo formaba parte del mundo cotidiano de nuestros padres o abuelos, y es por eso que junto con el devenir de los personajes, el rock y 'los lentos' armarán un friso de época que borda esta historia de 15 días, en donde los personajes, aunque se resistan, harán un viaje hacia su propio corazón".

Consultado por esta agencia, el director repasó que "esta obra es la segunda aventura teatral" con Víctor Winer –actualmente está en cartel en El Tinglado "Los soviets de San Antonio"-: "Esta vez me convocó la idea de la comedia romántica, sin dejar, por esto, de lado la reflexión sobre el amor, la pareja y la idealización del otro, en esa particular danza que es el encuentro y desencuentro con la persona amada".

En cambio, Mazer repasó: "Entré en el proyecto porque me atrajo el título de la obra y porque me gustó el elenco. Nunca había hecho una obra de Víctor (Winer) ni había visto ninguna puesta a partir de sus textos, pero cuando la empecé a leer me atrajo por el personaje y pensé que podríamos hacer algo lindo; después hablé con el director Mariano Dossena, y aquí estoy".

"Quince días para hablar de amor" tendrá, a partir de su estreno de mañana en la sala ubicada en Santa Fe 1235, funciones los viernes a las 20.30, sábados a las 21.30 y domingos a las 19.30. Las entradas se adquieren en boletería del teatro o por entradauno.com

Completan el elenco Esteban Prol, Fabio Di Tomaso, Gonzalo Urtizberea y Edda Bustamante, con escenografía de Carlos Di Pasquo asistido por María Gluglielmelli, Iluminación de Claudio Del Bianco y Martin Fernández Paponi, maquillaje y peinado de Eddy Rodríguez, vestuario de Mónica Schneider, diseño musical y sonoro de Ronny Keselman y asistencia de dirección de Fabián Rendo.

Mazer, actriz, directora, dramaturga y docente de 55 años, se desempeña profesionalmente desde 1983 y en cine se destacó en títulos como "Los Chicos de la Guerra", "Sentimientos… Mirta de Liniers a Estambul", "Sostenido en La Menor", "Ojos Azules", "Los dueños del silencio" y "Despabílate amor".

Su extensa presencia en televisión encontró reconocimiento masivo en populares tiras como "Nano" (1993/94) y "Floricienta" (2005), aunque en 1987 ya había alzado un Martín Fierro por su labor como actriz de reparto en la serie "Hombres de ley".

La actividad de la artista sobre tablas le valió lauros como el Florencio Sánchez por "Vuelo a Capistrano" y el ACE por "El diario de Anna Frank" y en su rol de intérprete también brilló en "Ya nadie recuerda a Frederic Chopin", "Eva y Victoria", "El test", "Las brujas de Salem" y "La laguna dorada", entre más.

Como autora teatral escribió "Juana, sacrificarás/santificarás a tu hija", "Frida y yo", "Show… la vida debe continuar" y "Amsterdam", adaptó y co-dirigió para teatro la novela "Buscando a Madonna", en forma de monólogo, con la que realiza funciones desde 1994.

Télam: ¿Cómo elegís tus personajes, ya que trabajaste en distintos géneros y con directores bastante disímiles?

Emilia Mazer: Lo que siempre intento es alejarme de mí y hacer composiciones. Entonces no podría decir si este se parece a otro personaje que hice; sí que es un personaje de comedia y como tal traté de hacer caso a lo que me pidieron acerca de cómo está concebido el papel.

T: Sos actriz y al mismo tiempo y desde 1997 maestra de teatro. ¿Qué dicen tus alumnos cuando te ven en el escenario?

EM: No es porque yo lo pregunte que ellos opinen sobre mi trabajo. Muchas cosas que me dicen no las voy a decir, pero son cosas lindas, que me gratifican a lo largo de los años, pero se acercan porque me conocen como actriz, ellos o sus padres. Creo que tal vez haya algo de como actúo que los atrae y después se encuentran con la profesora de teatro. Que es la actriz que trata de transmitir algo que hace a su arte, algo que creo que cambia profundamente las cosas de sus vidas; muchos salen actores o directores y otros son, sencillamente, gente que quiere sentirse mejor.

T: ¿Habías trabajado antes con algunos de tus compañeros o compañeras de elenco de "Quince días para hablar de amor"?

EM: Trabajé, aunque sin compartir escenas, en "Floricienta", tanto con Fabio (Di Tomaso) como con Esteban (Prol), aunque con Esteban compartimos un capítulo en la serie "Por ese palpitar", en la que yo hacía de travesti y él era un chico que venía a Buenos Aires a su despedida de soltero y se enamoraba de una chica trans.

Para mí fue uno de los trabajos más jugados -era el año 2000- y con Prol también hicimos dos escenas en "Tres veranos", una película de Raúl Tosso en la que hacíamos una pareja en los años 70.

Esta obra, "Quince días para hablar de amor", podría suceder hoy pero está situada casualmente en los años 70, así que fue un lindo reencuentro con Esteban. Con Gonzalo (Urtizberea) trabajamos en televisión, lo mismo que con Edda (Bustamante), que muchas veces viene a dar clases a mi estudio, donde hace un trabajo maravilloso. (Télam)