El actor estadounidense Tom Cruise elogió en las últimas horas a la película The Flash, cuyo director es el argentino Andrés "Andy" Muschietti, y lo llamó para exteriorizarle su satisfacción por el film. Según trascendió, Cruise pidió la cinta para verla la asemana pasada y luego de hacerlo destacó lña realización de la misma. Uno de los estrenos más esperados de DC Cómics, sin duda alguna, es The Flash

La película del superhéroe genera cierta expectativa porque traerá nuevamente a la pantalla al Batman de Michael Keaton y al de Ben Affleck, dos hombres murciélago muy diferentes entre sí

Ahora, crecen las ansias de verla gracias a una de las figuras más importantes de Hollywood como Cruise. El actor de Top Gun: Maverick se reunió en febrero con David Zaslay, el CEO de Warner Bros., quien estuvo hablando de lo buena que era The Flash

Cruise pidió que le mandaran una copia a su casa y finalmente el estudio cinematográfico accedió, por lo que la estrella de cine pudo verla recién la semana pasada

Según el medio especializado The Hollywood Reporter, el actor vio la película junto a un representante de Warner para asegurarse de que no haya ninguna filtración. Una vez que terminó la proyección, Cruise llamó a Muschietti y le habló sobre el film. "Es todo lo que querés ver, el tipo de película que necesitamos ahora", reveló el actor. Previo a la llegada a los cines, dos meses antes de su estreno, The Flash se proyectará en la CinemaCon de abril, al tiempo que la cinta llegará a la pantalla grande el 16 de junio. CO/GAM NA