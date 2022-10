The Big Bang Theory, una de las series más queridas por los admiradores de Warner Bros., eliminó una escena del primer capítulo y Jim Parsons, protagonista de la historia, apoyó la decisión. Esta producción contó con dos pilotos públicos y el estudio decidió quedarse con uno

Si bien el eliminado es bastante diferente a lo que el público termino viendo, el elegido no tiene mucha relación con el resto de la historia. Por eso, a la hora de emitir nuevamente el episodio, decidieron suprimir la escena en la que Sheldon y Leonard donan semen a un banco de esperma para poder extender su inteligencia a través de sus genes por todo el mundo. ¿El problema? Sheldon no tiene mucho interés sexual, por lo que es un tanto difícil ver a un personaje de este tipo bajo este contexto. Con el pasar de las temporadas, el público puede ver que el científico se enamora de Amy y ella tiene que rogarle para que tenga relaciones sexuales con él. Es por eso que el propio Jim Parsons expresó su apoyo a esta decisión: "En ese momento, la escena del banco de esperma no me molestaba. Mirando ahora hacía atrás, sí estaba fuera de lugar, pero no había forma de que los productores lo supieran. Nadie sabía quién era Sheldon todavía, por lo que la audiencia en vivo lo aceptó por lo que era. Pero ahora es información confusa, y entiendo por qué Chuck lo sacó de la sindicación porque el episodio es mucho más fuerte y más especial sin eso". Las declaraciones fueron para el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series' Jessica Radloff. Si bien algunos fanáticos expresaron su descontento en las redes sociales por creer que se trataba de una especie de "censura", lo más probable es que la decisión del equipo haya sido por un error de guion y, tal como menciona Parsons, en ese entonces no estaba desarrollado del todo el personaje principal. A pesar de este detalle, esta supresión no modifica mucho a una de las sitcoms más queridas y admiradas de las últimas décadas. CO/GAM NA