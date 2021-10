La actriz guipuzcoana Elena Irureta, ganadora del lauro a Mejor interpretación femenina en los premios Platino por su protagónico en la miniserie española "Patria", que también obtuvo el máximo reconocimiento en el rubro televisivo de los galardones, consideró que la historia resuena en públicos de todo el mundo porque habla de "los sentimientos, las emociones, el dolor y desafortunadamente la violencia, que es algo que todos conocemos".

"Aunque esta historia sea muy local porque ocurre en el País Vasco, siempre se está escuchando en las noticias que ocurren cosas similares en todo el planeta", declaraba la intérprete ayer, en diálogo exclusivo con Télam en la previa de la ceremonia realizada esta noche en el Ifema Palacio Municipal de Madrid.

Es que la narrativa de "Patria", que llegó a la ceremonia como la serie más nominada de la noche, sigue la historia a lo largo de tres décadas de dos familias divididas por las consecuencias del conflicto vasco, cuando la organización separatista vasca ETA comunicó que abandonaría la lucha armada, y centra su mirada en los daños perdurables para la población de toda una región

El núcleo de la narrativa es el asesinato de Txato (José Ramón Soroiz) a manos de ETA, episodio que marca la vida de su esposa, Bittori (Irureta), quien queda detenida en el tiempo como si el duelo se prolongara sin fin.

La actriz agregó que la trama, que fue adaptada del best-seller homónimo publicado por el escritor Fernando Aramburu en 2016, "se vuelve muy cercana para el público que ha vivido el dolor, la desesperanza, porque a pesar de que estas mujeres (por Bittori y Miren, su amiga hasta que ocurre el crimen) son bastante introvertidas ambas, se ve la imposibilidad de comunicarse y cómo esto lo complica todo, cómo la violencia atrae más violencia".

"Es algo que estaba presente todo el tiempo pero se seguía viviendo, y cuando vi la serie entera, de una sentada, me produjo un dolor muy intenso al darme cuenta de cómo hemos podido transitar una vida casi normal con las cosas que estaban pasando", admitió recordando también sus propias vivencias durante los tiempos de escalada de violencia civil en Euskadi.

Además, en relación a la presencia de "Patria" y la suya propia en los Platino, la también actriz de series como "El comisario" (1999-2009) y "Ciega a citas" (2014) aseguró que la "alegra mucho haber sido parte del proyecto y, sobre todo, que se haya realizado".

"Estoy agradecidísima de estar aquí, nos ha tocado la lotería y me parece un lujo enorme, no contábamos con esto cuando nos dieron los guiones, era imposible pensarlo. Es algo que se me hace tan grande que me siento verdaderamente muy pequeñita", concluyó. (Télam)