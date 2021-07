El cantante urbano venezolano Micro TDH aseguró que la música latinoamericana atraviesa “un momento de experimentación muy bonito porque podemos agarrar elementos de cualquier lugar y mezclarlos todos, estamos creando como hijos de todos los géneros”.

“Estamos ahora ante una revolución musical donde se están agarrando elementos ya creados para hacer cosas nuevas. Siempre ha sido así, todo ha sido resultado de otra cosa pero ahora de géneros ya consolidados estamos derivando nuevos sonidos y nuevos ritmos”, analizó Micro TDH durante una charla con Télam desde Miami, Estados Unidos.

Micro TDH es Fernando Daniel Morillo Rivas, nacido en la ciudad de Mérida, Venezuela; que comenzó desde adolescente como rapero y participante de competencias de freestyle en su país.

Allí se hizo conocido por canciones como “Cafuné”, “Bésame sin sentir”, pero obtuvo mayor repercusión gracias a su dueto en la canción “Te vi” con el grupo colombiano Piso 21, “Demasiado tarde” con Lenny Tavárez, “Dime Cuantas Veces (Remix)” con Rels B, Lenny Tavárez & Justin Quiles, y su más reciente sencillo junto a Myke Towers, “El Tren”.

MIRÁ TAMBIÉN La argentina Donati sorprende con el variado Arde

Télam: ¿Cómo te sentís en esta mezcla tan abarcadora que propone la música urbana latina?

Micro TDH: Yo creo que como tengo influencias de todo tipo desde siempre se me ha dado la facilidad de adaptarme a cada estilo musical y disfrutarlo. Hay mucha gente que se ve forzada de salir del género que le gusta para hacer otro que le sea comercialmente más hábil, pero yo siempre tuve la facilidad de disfrutarme cualquier tipo de música y tener la capacidad de hacerla, de ejecutar cualquier ritmo.

T: ¿Cómo se dio tu recorrido musical y geográfico?

MT: Yo empecé a tener mi auge dentro de Venezuela y cuando comencé a tener una proyección internacional y empecé a trabajar con mi sello Big Ligas y con Ovy on the Drums su sello era en Medellín. Entonces desde 2018 estuve viajando mucho hacia allí donde hice mis primeras producciones notorias a nivel internacional.

MIRÁ TAMBIÉN La Renga subió a YouTube el show íntegro del 19 de junio en el autódromo Oscar y Juan Gálvez

T: ¿Qué es lo que viene? ¿Y qué conocés de la movida urbana argentina?

MT: Este año viene el álbum, que creo que es una de las cosas más importantes por las que estoy trabajando. Quiero lograr dar pasos importantes con este disco, llegar a más personas, afianzar el proyecto. Yo admiro todo lo que está sucediendo en Argentina, cómo han logrado generar una industria que está a los ojos de todo el mundo. Me gustaría trabajar con mucha gente de ahí, me gusta mucho Nathy Peluso y me gustaría en algún momento tanto conocer más gente y ver qué puede suceder.

(Télam)