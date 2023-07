La edición del Festival de Cine de Venecia 2023 será abierta por "Challengers", la nueva película del italiano Luca Guadagnino, que cuenta con el protagónico de Zendaya en la piel de una tenista adolescente.

Challengers tendrá su estreno mundial el miércoles 30 de agosto en la Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), en la noche de apertura del 80mo. Festival de Cine de Venecia, informó hoy La Mostra.

"Es una historia moderna y audaz de energía juvenil, amor y poder. Zendaya, Josh y Mike son totalmente originales y frescos, aportando una nueva energía como nunca antes habías visto", dijo el director de la reconocida "Llámame por tu nombre" en un comunicado dado a conocer por el festival.

"Con una mano ligera y un desparpajo deportivo, Guadagnino no pone límites a su energía creativa en esta película que trata temas como el amor, la amistad y la rivalidad masculina, y da vida a una película cautivadora y conmovedora, llena de ironía, sensualidad y buen carácter. Cine en estado puro”, dijo por su parte el director del certamen, Alberto Barbera, en su último año en el cargo.

La cinta, que cuenta con los coprotagónicos de Josh O'Connor y Mike Faist, cuenta el triángulo amoroso entre los tres jóvenes tenistas y cómo la competencia deportiva se traslada a la sexual y amorosa.

Algunas de las películas del director nacido en Palermo, Sicilia, entre ellas la mencionada "Llámame...", "Hasta los huesos" o la serie de HBO "We Are Who We Are"; muestran un moderno "comming of age" en el que las tribulaciones de los protagonistas y sus experimentaciones en el sexo muestran la inmadura osadía de la edad, un punto de vista singular en un género muy explotado en el séptimo arte. (Télam)