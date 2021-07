El exitoso trapero bonaerense Tiago Pzk acaba de lanzar su documental biográfico "La plaza me llama”, en su playlist de Spotify.

El documental, que estará disponible a partir de hoy y se podrá visualizar desde la playlist This Is Tiago PZK, hace un recorrido por la historia de vida del artista, cuándo y dónde comenzó a rapear y a cantar, hasta llegar hasta donde está hoy, cantando su historia y llegando a los casi 5 millones de oyentes mensuales en Spotify.

“Si no hiciera música, me costaría socializar. La música me hizo dar ese paso y poder mostrarme como soy. Me convertí en el artista que soy porque lo que canto lo siento. Capaz, tenga una sensibilidad tan grande dentro mío que cuando la sacó para afuera, la gente la siente igual que yo", dio el artista en un comunicado.

Tiago Pzk ha colaborado con otros artistas como KHEA, Duki, Maria Becerra, Lit Killah, Rusherking. Sus últimos lanzamientos fueron, este año, de los simples "Yo se que tu" y "Cázame". (Télam)