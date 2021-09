Click to enlarge A fallback.

La nueva edición del Tango Buenos Aires Festival y Mundial, que desde esta noche y hasta el domingo 26 y con dirección artística de la bailarina Natacha Poberaj -primera mujer al frente del clásico encuentro- promete según su responsable “poder ser el nexo entre diferentes generaciones para acercar a nuevos públicos”.

Tributos para recordar a figuras de la cultura popular argentina como Maradona, Troilo, Piazzolla y Copes; y homenajes en vida a María Garay y Juan José Colángelo –ambos festejarán sus 80 años ante el público-, conciertos, charlas, talleres y milongas al aire libre, formarán parte de la variada y gratuita grilla de la fiesta tanguera que lleva 20 años de historia y que se realizará en diferentes espacios porteños.

Luego de una edición íntegramente virtual, empujada por la situación de pandemia, y con una modalidad mixta (presencial/virtual) Poberaj, bailarina profesional, dueña de una extensa trayectoria, campeona mundial de baile en el 2006 y madre de tres hijos, destacó a Télam que la idea de esta edición "es hacer un festival que pueda ser el nexo entre diferentes generaciones combinando músicos y bailarines emergentes con la rica tradición de esta cultura".

Organizado por el Ministerio de Cultura porteño, el festival presentará más de 100 actividades, incluyendo actuaciones de destacados exponentes del género y la gran final en Diagonal Norte con el Obelisco de fondo.

Sexteto Mayor, María Nieves, Karina Beorlegui, Franco Luciani, Alfredo Piro, Orquesta Típica Sans Souci y Cucuza Castiello, Walter Ríos, Miguel Ángel Zotto, Johana Copes, Claudia Levy, Milena Plebs, La Martino Orquesta Típica y Los Crayones, formarán parte de la programación..

Télam: ¿Cómo recibiste la propuesta para ser la directora artística del festival? ¿Cómo asumís este desafío?

Natacha Poberaj: Con mucha emoción y responsabilidad, dispuesta a dar todo lo mejor para esta nueva edición. Me muevo en el tango desde que soy muy chica. Me crié con una abuela tanguera y el género es lo más lindo que me pasa en la vida junto a mi familia, a mis hijos y a mis amigos. Considero que el tango es algo que hacemos entre todos, que construimos entre todos, más allá del género. Lo primero que pedí fue que el trabajo sea en equipo y realmente logramos armar un grupo hermoso de producción con el que estamos trabajando muy bien, estoy muy contenta.

Tener a Gabriel Soria –director de las ediciones anteriores- acompañándome en este camino es algo invaluable, es una persona que valoro y de la que aprendo muchísimo.

T:: ¿Con qué criterio se diseñó el programa mixto para este año?

NP: Lo mejor que podemos hacer es cuidar la salud pero también adaptarnos a esta realidad. En función de eso se programaron actividades presenciales respetando protocolos. También vamos a tener otras virtuales desde la página de Vivamos Cultura. El que no se anime, no pueda o viva lejos, también tendrá una manera de acercarse. La virtualidad nos permite darle la posibilidad a aquellos participantes de otras provincias o países que no pueden llegar a Buenos Aires, ya sea por una cuestión económica o porque no pueden ingresar al país por el protocolo sanitario.

T: ¿Dónde reside la importancia de este encuentro tanguero?

NP: El tango es una sensación de pertenencia para mí. Es una parte fundamental de nuestra identidad. Como se dice desde siempre, el tango en algún momento de la vida te llega; y hay un antes y un después de ese momento. Por eso, todo aquel que tenga ganas de acercarse, que venga a probar, queda invitado a vivir la experiencia.

T: La grilla incluye varios homenajes a figuras populares. Hay un interés en recordar a estas figuras que forman parte de nuestra idiosincrasia y que están vinculados al tango desde diferentes aspectos.

NP: Sí, creemos que aquellas figuras que hicieron del tango lo que es hoy merecen nuestro homenaje y agradecimiento y por eso comenzamos con "Pichuqueando", un tributo a Aníbal Troilo. El homenaje a Maradona fue idea mía, porque además de tanguera soy futbolera. Él fue un ícono también de nuestra identidad y alguien que amaba el tango y reunimos a más de 20 artistas que cantarán canciones dedicadas al Diego desde el tango. Por supuesto estarán “El sueño del pibe” y “Cucusita”, tangos que le encantaban y cantaba muy bien .

En la final habrá un show homenaje a “Tango Argentino”, el espectáculo de Claudio Segovia y Héctor Orezzoli que fue vital en el reconocimiento del tango a nivel internacional y por el que pasaron grandes figuras.

T: ¿Qué representó en tu vida el hecho de haber salido campeona en el Mundial, fue una bisagra en tu carrera?

NP: Fue un momento bisagra y muy emocionante para mí, una experiencia hermosa. De esos momentos que te quedan para siempre y que te enseñan mucho. Hoy mi rol como directora me da la posibilidad de poner en práctica todo lo aprendido y de seguir aprendiendo. (Télam)