(Por Sergio Arboleya) El músico y compositor uruguayo Fernando Cabrera, una de las más lúcidas voces de la canción rioplatense, presentará el 1 de agosto con un concierto por streaming desde Montevideo su más reciente álbum, "Simple", en el que nuevas piezas propias fueron íntegramente tocadas y cantadas por él.

"Hace tiempo pienso que la canción debe valerse por sí misma. Esté arreglada o no, esté orquestada o no. Lo ideal es que la canción pueda ser cantada a capella y sostenerse igual", postula Cabrera durante una entrevista con Télam desde la capital uruguaya, en la que nació hace 64 años.

Hacedor de un repertorio que floreció y se expandió en las interpretaciones de muy diversas voces iberoamericanas, tomando gemas con su firma como "El tiempo está después", "Por ejemplo", "La casa de al lado", "Viveza" y "Te abracé en la noche", por citar apenas algunas, el artista también halló un lugar propio asumiendo en vivo y casi siempre en solitario la manera de reformular y expandir esa obra.

Solo pero no tan íntimo como en sus performances, el guitarrista y cantante concibió "Simple", para el que, además, hace coros y toca piano, bajo, armonio y percusión para registrar una decena de temas: "Era el águila de la libertad", "Estaba en otra vida", "50 años de Horacio", "Mañana será otro día", "La estancia", "Diario de viaje", "Cartas de Cristo", "Soy un hombre", "El liceo" y "Creo que te amo".

Dueño de una obra tan subyugante como intrincada, que Cabrera denomine "Simple" a un disco suyo supone la construcción de un oxímoron artístico, que no deja de ser otro gesto indómito de un creador que no se deja clasificar ni encasillar.

Con el flamante cancionero y otras piezas que viene desgranando desde inicios de los '80 como integrante de los grupos MonTRESvideo (1981) y Baldío (1983) y con su debut solista "El viento en la cara" (1984), hará dos conciertos desde el Auditorio Sodre, el domingo 1 y lunes 2 de agosto, desde las 21, teniendo el primero de ellos transmisión por streaming a la que podrá accederse por medio de Recitales App.

Télam: La primera pregunta es si las canciones que conforman "Simple" "pidieron" este formato sonoro unipersonal o primero estuvo la decisión sobre cómo interpretar y grabar, y el repertorio llegó después...

Fernando Cabrera: Todas las canciones -salvo alguna excepción- nacen para voz y guitarra. Después, según la época mía o las ganas o las necesidades de vestirla, aparecen los arreglos, los instrumentos, etcétera. En este caso pasan las dos cosas: hay canciones que quedaron solo con la guitarra y mi voz y hay otras que yo mismo agregué bajo, piano, percusión o coros. Pero de un modo muy básico ya que no soy instrumentista de todo eso.

T: En tal caso, ¿cuál fue la motivación para dar forma a "Simple"?

FC: La motivación de siempre con los discos, mostrar lo que estoy haciendo, lo que está pasando musicalmente por mi cabeza y también mostrar esas historias que cuentan las letras. Pero de todos modos pienso que las haría aunque nadie las escuche, es una motivación o empuje inmanejable.

T: Podría pensarse que el sonido de "Simple" remite a muchos de tus conciertos en solitario, donde las canciones lucen diferentes a las grabadas en estudio y con banda. ¿Hubo entonces una búsqueda por recuperar esa atmósfera pero esta vez en un disco?

FC: Sí, algo de eso hay. Pero recuperar o trasladar lo que pasa en vivo es imposible. Es bueno tener claro que son dos cosas completamente diferentes.

T: ¿Cuánto hay de libertad y cuánto de introspección en esta determinación?

FC: La libertad es algo que no está presente en mis elucubraciones sobre cómo hacer música o letras. Ya viene incorporada como algo consustancial y lo que tengo que cuidar, en todo caso, es no interferir en eso.

T: ¿Cómo sentís que dialoga "Simple" con el resto de tu obra?

FC: Dialoga bien creo. De todos modos la intención no es que dialogue con lo anterior sino que represente algo nuevo.

T: ¿De qué manera estás planeando la presentación de "Simple"? ¿Incluirás otras canciones de tu historia?

FC: Van a estar las 10 canciones de "Simple", me va a acompañar Diego Cotelo en voces e instrumentos. También habrá otras canciones anteriores y posteriores.

T: ¿Hiciste otros recitales por streaming? ¿Qué opinás de esa herramienta que parece haberse incorporado a lo que se llama "nueva normalidad" para la difusión de la música?

FC: Hice uno en enero con resultados satisfactorios. No creo que las herramientas modifiquen mucho lo central. Ya he pasado por varios cambios de soportes tecnológicos y todo indica que vendrán más en el futuro.

T: ¿Cómo transitás la pandemia que tal vez te dio tiempo para hacer "Simple" pero también cortó tus giras y conciertos?

FC: He transitado bien la pandemia, no me afectó psicológicamente. Pero sí me afectó ver el sufrimiento de todos los que no tuvieron mi suerte o mis posibilidades de supervivencia. En lo que tiene que ver con la vida social, yo ya vivía en cuarentena desde hace años.

T: Aun con la incertidumbre reinante, ¿qué planes tenés para los próximos meses?

FC: El plan de siempre, adaptarme a lo que venga.

T: Acaban de publicar en vinilo en Uruguay "Mateo y Cabrera" (1987), ¿qué significa ese disco en tu historia? ¿Sos de escuchar viejas canciones propias?

FC: Es un disco que no tuvo importancia cuando lo hicimos y que tuvo mucha importancia después, hasta ahora. En pocas ocasiones escucho lo que hice en el pasado. A veces encuentro cosas que tendría que haber hecho mejor, corregir, y obviamente ya es tarde y me amargo. Otras veces escucho cosas que me llenan de orgullo y pienso "¿volveré a tener este nivel?". Pero cuando hago el balance suelo quedar satisfecho. (Télam)