Helen Mirren, la aclamada intérprete inglesa que en 2007 resultó ganadora del Oscar por su protagónico en "La reina" y que tiene en su haber recordados papeles en películas como "Gosford Park: Crimen de medianoche" y "La locura del rey Jorge", recibirá el reconocimiento a la trayectoria en la próxima entrega de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, que se realizará en febrero de 2022.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, la noticia fue anunciada hoy por los organizadores de los lauros, que en su última edición de este año no contaron con una figura galardonada en esa categoría -el último fue Robert De Niro en 2019-, en parte debido a los cambios que debieron implementarse en el formato a raíz de la pandemia de coronavirus.

A lo largo de su carrera, que abarca más de cinco décadas tanto en teatro como en cine y televisión, Mirren obtuvo trece nominaciones en los premios del Sindicato y ganó cinco de ellas, dos por "Gosford Park", otras dos por "La reina" y la última, en 2014, por su trabajo en la cinta "Phil Spector".

Además, la intérprete nacida en Londres también es una de las integrantes de la selecta lista de actores y actrices que ostentan haber alcanzado la "Triple Corona" de su profesión, nombre dado a aquellas y aquellos que recibieron una estatuilla en los premios de la Academia de Hollywood, otra en los Emmy y otra en los Tony, de artes escénicas.

En ese sentido, además de su Oscar, Mirren ganó un total de cuatro Emmys por los filmes "Prime Suspect: The Scent of Darkness" (1995) y "La pasión de Ayn Rand" (1999) y las miniseries "Elizabeth I" (2005) y "Prime Suspect: The Final Act" (2006); y un Tony por su rol en la obra "The Audience", del reconocido guionista Peter Morgan.

Luego de dar a conocer que será honrada en la próxima ceremonia de los premios, la actriz Fran Drescher, presidenta del Sindicato de Actores, aseguró en declaraciones a la prensa que "Mirren es simplemente una brillante y luminosa artista", y que "su trabajo abarca una gama muy amplia de personajes, desde una súper asesina de la CIA no tan retirada y una entrenadora de espías rusa hasta una empleada de limpieza húngara y la más exquisita Isabel II".

"Ella puso la vara muy alta para todos los actores y actrices, y papel tras papel supera incluso sus propios y extraordinarios trabajos. Es un honor profundo y muy personal ser la primera en felicitar a Helen por ser la 57ma. ganadora de este premio. ¡Bravo, querida!", agregó Drescher. (Télam)