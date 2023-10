Los shows internacionales en la Argentina se convirtieron en un furor durante este último tiempo, ya que artistas de todas partes del mundo llegaron al país para presentar sus espectáculos, sin embargo no todos lograron convertirse en un éxito

Pocas horas atrás, Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, se presentó en el Estadio de River con su "After Hours Til Dawn", y si bien el artista realizó una propuesta futurista parte de su metamorfosis artística, las ventas no acompañaron la apuesta musical. La noche del debut de The Weeknd fue, sin lugar a dudas, una apuesta con fuerza musical. Desde su entrada, el artista canadiense demostró plasticidad en el escenario

El show contó con elementos destacados como una inmensa luna inflable y una escultura metálica que simboliza ser una musa futurista que fueron bien aceptadas por el público presente, la reacción positiva del público no fue suficiente. El conflicto que gira en torno al recital de The Weeknd sería que la venta de las entradas no habrían conformado a los organizadores del show

La baja venta de los tickets de este show en River opacó, en parte, la propuesta que tenía el artista. Del total de entradas para la venta, apenas superó el 50 por ciento y tenía valores diferentes, según ubicación

Lo sorprendente es que con un espectáculo tan impresionante no se comprende el bajo nivel de las taquillas. Las razones detrás de este fenómeno podrían ser múltiples: saturación del mercado, logística, o incluso factores externos

Aunque el público que estuvo presente en el show logró disfrutar de la apuesta futurista y el buen clima acompañó, la venta de tickets es un pendiente para The Weeknd en River

