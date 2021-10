No Ta Va Gustar y Cuarteto de Nos, dos de las más importantes expresiones del rock uruguayo, anunciaron novedades: el primero de los grupos estrenó ayer el videoclip del tema “Mi Ausencia” danzado por Julio Bocca y Rosina Gil; mientras que los creadores de "Ya no sé qué hacer conmigo" cruzarán el Plata para tocar el 2 de diciembre en el Luna Park.

“Mi Ausencia”, compuesta por Emiliano Brancciari, cuenta con dirección de Ale Damiani y Oliver Lee Garland (Damnland) para un bello relato audiovisual protagonizado por dos estrellas de la danza, el argentino Bocca y la uruguaya Gil.

Publicada ayer en YouTube, la canción supera las 21.700 visitas en esa plataforma, es la sexta producción que se desprende de “LUZ”, más reciente disco de NTVG editado en mayo pasado.

“Bailar con una leyenda de la danza como Julio Bocca, que hagamos mi coreografía y que sea con la música de No Te Va Gustar, es uno de esos sueños que uno no se atreve ni a imaginar. Para hacer la coreografía me inspiré en la música y la letra, quise plasmar los movimientos casi robóticos que puede generar la rutina de seguir en una relación que ya no funciona, pero que todavía quedan fuegos sin apagar, rencores escondidos y una dependencia casi tóxica”, señaló Rosina en una nota de prensa.

MIRÁ TAMBIÉN Televisión Pública celebra sus 70 años con un concierto que se propone unir historia y música

En tanto, Cuarteto de Nos, que a finales de septiembre lanzó “Fiesta en lo del Dr. Hermes”, canción que adelanta un próximo disco, promete “Un ‘Jueves’ raro” para el 2 de diciembre en el estadio Luna Park.

Con localidades a la venta, la función promete saldar los dos años que pasaron desde el anterior rectal del conjunto nacido en 1980 en Montevideo y el público de Buenos Aires.

Click to enlarge A fallback.

Para esa noche porteña la banda promete recrear las canciones de “Jueves” (2019), su último disco publicado, y celebrar los 15 años de “Raro”, una placa que según señaló el compositor y guitarrista Roberto Musso a Télam en junio último, "fue ese portal que nos llevó a otro universo". (Télam)