The Brian Jonestown Massacre, el lengedario grupo de culto fundado y liderado por Anton Newcombe, se presentará el 18 de abril en el C Complejo Art Media del barrio porteño de Chacarita, en lo que será su regreso al país tras aquella visita del 2016 que los tuvo en el festival Music Wins y en Niceto Club.

La banda de rock oriunda de California regresará a Buenos Aires para presentar su último disco titulado "The Future is Your Past" y repasar algunos de los clásicos de su extensa discografía.

Su sonido está fuertemente influenciado por los sonidos psicodélicos de la década de 1960, pero también tiene influencias del shoegaze, el jangle pop, el garage rock y la música lo-fi.

El colectivo de rock por el que pasaron más de cuarenta integrantes publicó muy cerca de su última obra otro álbum llamado "Fire Doesn't Grow on Trees" que también nutre su repertorio en esta gira.

Con el lanzamiento de las entradas a través del portal de Venti, el público local se alista para vivenciar en directo el carisma antihéroe de su líder Newcombe, cuya historia atravesada por la genialidad, los excesos, el autoboicot y su rivalidad con The Dandy Warhols fue eje del elogiado documental "Dig!" (2004). (Télam)