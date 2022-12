El rock argentino tendrá un homenaje especial durante el Festival Wateke, que se realizará el 17 y 18 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, cuando en la segunda jornada, en uno de los escenarios principales, se desarrolle el espectáculo "Solo le pido al rock", bajo la dirección musical de Lito Vitale, del que participarán Iván Noble, Lula Bertoldi, Walas, Coti Sorokin, An Espil, Hilda Lizarazu, Ángela Torres, Feli Colina y Baltasar Comotto.

Se tratará de un set de una hora y media, que comenzará a las 22.15 en el escenario Main, en el cual se repasará en canciones la historia del género en nuestro país y que para el cierre prevé la presencia de una representativa figura invitada, al que los organizadores quieren mantener como una sorpresa.

Para ello, Lito Vitale convocó a artistas de distintas generaciones, quienes darán vida a clásicos del rock argentino de todas las épocas o, como el propio músico gusta decir, un repertorio plagado de "canciones que todos sabemos".

"La idea fue hacer un homenaje al rock argentino bastante 360, bastante abarcativo, desde los inicios hasta la actualidad. Buscamos una lista de cantantes de todas las épocas y de canciones que a nosotros nos parecen representativas. Va a abarcar desde los inicios con Almendra y Manal, pasando por Charly, Babasónicos, Catupecu, de todo un poco", describió Lito Vitale en una charla mantenida con Télam, en un intervalo en medio de un ensayo en su estudio.

"Hicimos una lista de temas buenísimos. La gente va a conocer todos los temas y los va a poder corear", se entusiasmó el director musical del homenaje, mientras pululaban por el lugar figuras como Coti Sorokin, Ángela Torres, An Espil y el invitado sorpresa, a la espera de sus respectivos turnos para repasar sus intervenciones en el espectáculo "Solo le pido al rock".

Además del clima de camaradería, el factor común entre los invitados era la emoción por el hecho de haber sido convocados a participar de un homenaje al rock argentino, más allá de tratarse de figuras acostumbradas a ser parte de la grilla en distintos festivales.

"Si bien ya estuve en el Festival Wateke en dos ediciones anteriores, esto para mí es inédito y es un gusto ser parte de un grupo de gente que se junta a cantar canciones de nuestro rock nacional. Me crie escuchando rock nacional, mamé eso de chiquito", comentó Coti a esta agencia.

"Soy fanática de la interpretación y, como cantante, me encanta poder interpretar canciones tan buenas como las que tenemos en el rock argentino. Son canciones tremendas", dijo, por su parte, An Espil, quien anticipó que abordará junto con Feli Colina una versión de un tema de Illya Kuryaki and The Valderramas.

En ese tono, la cantautora manifestó sentirse "orgullosa" por la convocatoria que le permitirá "reivindicar la posición del intérprete".

"Después de ser parte de proyectos originales como el mío y como en Nafta, me puedo dar el lujo de participar haciendo música ajena con más orgullo. Y me gusta reivindicar el lugar de la voz porque creo que en el rock argentino tuvimos muy buenos músicos, letristas, autores, guitarristas, pero no se valoró tanto el tema de los cantantes", consideró.

Un desafío similar se le presenta a Coti, reconocido más en su rol de compositor que de intérprete por haber sido responsable de éxitos como "Color esperanza" y "Nada fue un error", entre tantos.

"No soy un intérprete, soy un compositor, pero acá estamos como intérpretes. Amo estos homenajes en donde canto como me sale, sin pensar en las versiones originales porque sería en vano. Cuando uno tiene sus años y su recorrido, va asentando una manera de decir, de cantar, y, además, nunca intentaría imitar a Charly o a Luis con sus maneras inigualables", aclaró.

En ese punto, Vitale reveló que si bien "cuando armás la lista de canciones en estos homenajes empezás con una idea, eso puedo cambiar, porque el artista invitado puede no sentirse cómodo con la canción elegida, entonces se busca un acuerdo a partir de eso".

Pero la gran particularidad que tendrá este homenaje, y que lo diferencia de otros similares, es que se llevará a cabo en el contexto de un festival, espacios que en los últimos años presentan características que trascienden el aspecto meramente musical, para ofrecerse como experiencias integrales en donde la gastronomía y diversas actividades participativas ocupan un lugar central.

"A mí me gusta más cuando la gente escucha que cuando habla, por eso, por lo general, no soy músico de festivales. Además, porque lo que hacemos no se adecúa a un festival. Este es un caso especial. Yo creo que lo que proponemos es para congeniar con el público. Creemos que la gente va a conocer y corear la mayoría de las canciones. Trataremos de llamar la atención y que no se dispersen", explicó Lito.

Lo cierto es que "Solo le pido al rock" formará parte de una jornada que en ese mismo escenario tendrá desde las 15 a Topa, lo seguirá Nico Sorín con su homenaje electrónico a Astor Piazzolla a las 16.45, a las 18.30 será el turno de Los Tabaleros, contará con Diego Torres a las 20.30 y cerrará El Choque Urbano a las 00.30.

En simultáneo, los escenarios Wine y La Fermentería tendrán ese mismo día a Silvina Moreno, Las Sombras, Audioslavary con su homenaje a Audioslave, Dan Breitman y Mike Amigorena, entre otros.

En la jornada inicial del sábado 17, la principal atracción serán Nonpalidece, que se presentará desde las 18 en el escenario central, seguido a las 20 por Vicentico y a las 22 por Turf. En los otros escenarios estarán Coti, Otro Mambo, Seattle Supersonics con su tributo a Nirvana, Clara Cava e Improcrash, entre otros.

En total, se anuncian más de un centenar de números musicales distintos en cinco escenarios, a lo que se le suman las ofertas gastronómicas y distintas experiencias, como un espacio de tattos temporales, microteatro, tarot y astrología, y estaciones ecológicas, entre otras propuestas. Además, se ofrecerá la posibilidad de ver la final del Mundial de Fútbol, prevista para las 12 del domingo, en pantalla gigante.

Para los más chicos estará el Watekids, en donde habrá una plaza sonora, palestra, deportes de playa, una huerta experimental, calesita, plaza blanda, mini ciudad y la actuación de Anda Calabaza, 80 artistas circenses, Nilocos, Rudy Güemes, Pequeño Pez, El Choque Urbano e Improcrash Kids, entre tantos.

"Al rock argentino lo veo más como algo cultural que como un género. Es un lugar en donde conviven distintos ritmos, desde el tango y el folclore hasta el rap. Así fue siempre desde sus inicios", sentenció Coti, en una definición que, en esta oportunidad, bien podría hacerse extensiva al contexto; tal como lo demostró, por caso, el propio Litto Nebbia, pionero absoluto, con su aclamada participación en marzo pasado en el Lollapalooza Argentina. (Télam)