“Cómo Decirte Que Te Quiero”, revelador y escalofriante documental de Matilde Michanie basado en la investigación de la argentina Carolina Escudero sobre la apropiación de bebés, durante y después de la dictadura de Francisco Franco en España, tendrá su estreno mundial el próximo jueves el porteño Cine Gaumont.

“Ya radicada en Barcelona, donde vivo desde 2015, me quedo muy sorprendida, pero también horrorizada con relatos sobre la apropiación de bebés que comenzaron con el régimen franquista pero que se extendieron hasta bien empezada la democracia, hacia finales de 1999, y eso me movilizó muchísimo y ya no pude hacer decir ‘bueno, me enteré de esto y sigo con mi vida’”, relata Escudero a Télam.

Licenciada en periodismo, investigadora científica y doctora en psicología social, Escudero se involucró desde 2016 con el grupo S.O.S. Bebés Robados Cataluña para acompañar y hacer visible una lucha por llegar a la verdad y conseguir justicia.

El documental de Michaine que tendrá su primera proyección pública el jueves venidero desde las 17.50 en una de las salas del complejo que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales posee en Av. Rivadavia 1635, retrata el trabajo de Escudero y les da voz a las víctimas de ese horror.

Además y tras la proyección, la investigadora hablará de los alcances de este trabajo a partir de crear un teoría de reparación que une la psicología con herramientas digitales.

En este breve regreso al país, Escudero también disertará en la Universidad Nacional de Entre Ríos y dará un seminario en el doctorado de comunicación de la Universidad Católica Argentina.

Nacida en 1977 en Buenos Aires, obtuvo su posdoctorado y doctorado en Psicología Social (Universidad JFK, Argentina); la Maestría en la Diferencia Sexual (Universidad de Barcelona España) y la Licenciatura en Periodismo (Universidad Robert Schuman, Francia).

Como impulsora de la campaña "Te Estamos Buscando" (TEB) recibió subvenciones de parte de Global Programs, School of Journalism y la beca Gender a creativity del Women and Gender Studies, ambas de la Universidad de Missouri y presentó los resultados de este trabajo en más de 30 congresos internacionales donde se analiza este truculento episodio iniciado en tiempos del franquismo.

La dictadura franquista instaurada en 1936 tras la Guerra Civil Española y la derrota de la República y extendida hasta 1975, tuvo en el médico Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos militares, al impulsor de una tesis basada en la creencia de que existía un “gen rojo” que conducía a la perversión moral, sexual e ideológica y que operó como justificación para arrebatarle bebés a las prisioneras republicanas.

Sin embargo, terminada la disputa ideológica y caída tanto la dictadura como esa perversa e infundada teoría, aquella práctica se extendió casi un cuarto de siglo más.

“Aquello que estuvo muy naturalizado durante el franquismo, a partir de los años 60 se siguió haciendo, pero ya el target, el foco, no estuvo puesto en estas madres rojas o militantes, sino en jóvenes a las que se le podía quitar ese bebé a partir de un dispositivo de manipulación psicológica ejercido por médicos, enfermeras y personal eclesiástico que estaba muy presente en las clínicas y hospitales”, detalla Escudero.

El procedimiento, agrega la periodista, “fue acompañado también por medicación que dejaba paralizadas a las madres durante tres meses o dependiendo de cada caso”.

Anadir, una Asociación Nacional de Afectados Por Adopciones Irregulares que fundaron dos jóvenes robados, arriesga que de aquella etapa del franquismo a los primeros 21 años del sistema democrático, se apropiaron de unos 300.000 bebés que no solamente fueron adoptados irregularmente dentro del país sino también fronteras afuera y, especifica Escudero, “por ello en esos años España va a ser considerada como el mercado de los bebés”.

La aberrante metodología se detuvo a partir de una nueva ley de adopción pero recién se hizo pública hacia 2010 “a través de un programa donde se entrevistaba a madres que contaron ‘me dijeron que mi bebé había muerto, me anestesiaron y cuando desperté no estaba el bebé pero no me lo mostraron o me trajeron un bebé y estaba muy frío’ y eso hizo que el idéntico procedimiento quedará develado y se armaran movimientos de base de organizaciones de bebés robados que están presentes en toda España”, repasa Escudero.

Ella misma albergó en su oficina de la universidad a integrantes de S.O.S. Bebés Robados Cataluña en una experiencia que impulsó la campaña "TEB" que se narra en “Cómo Decirte Que Te Quiero” para volver a abordar un drama de la España contemporánea.

Télam: ¿Cómo fue posible que esa lógica franquista pudiera seguir funcionando?

Carolina Escudero: Fue posible, por ejemplo, por la puesta en marcha de la Ley de la Transición de 1977 que impone esta idea de que lo que sucedió durante el franquismo no se juzga y no volvemos atrás y ahí ya tenés una barrera increíble. Y no es solamente una ley que dice “no volvemos atrás” sino de sostenimiento de los mismos roles y prácticas violencias del Estado; violencia simbólica y violencia obstétrica porque no hay un cambio, no se da una mirada crítica, una producción de memoria histórica.

T: ¿Puede pensarse que esta situación española te interpeló particularmente gracias a la experiencia de lucha desplegada en Argentina para recuperar bebés apropiados durante la última dictadura cívico-militar?

CE: Estoy convencida que mi primera lectura y mi respuesta emocional, viniendo de aquí y conociendo todo lo que se ha hecho aquí como gran precedente de esa memoria y de esa temática, fue fundamental. Lo cierto es que cuando escuché por primera vez los relatos me sorprendí, me horroricé porque no me imaginaba que esto podía haber sucedido en Europa, en España, y sigue sin estar resuelto.

T: ¿Cuál es la aspiración que tienen con “Cómo Decirte Que Te Quiero” a la espera de su estreno español?

CE: Este documental nos trae las voces en primera persona y es eso lo que lo que a mí me ha interesado hacer como investigadora. No teorizar sobre el caso sino basarme en los relatos de personas que están vivas que nos pueden contar todo lo que les ha sucedido, poder difundir y dar visibilidad y creo que este documental es un aporte al traernos sus voces sin mediadores. Las familias están muy desgastadas y se están cansando, son adultos mayores y el paso del tiempo les está jugando en contra. (Télam)