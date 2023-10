La sitcom estadounidense "Frasier", que desde su estreno en 1993 consiguió ubicarse entre las más populares y premiadas de esa generación, traerá a la actualidad al snob, incómodo pero bien intencionado psiquiatra y presentador de radio protagonizado por Kelsey Grammer en una serie secuela que, con su llegada este viernes a Paramount+, se suma a la tendencia del streaming por revivir las tiras más recordadas de esa década.

Es que durante los últimos años de boom y disputa, las plataformas supieron captar la faceta nostálgica de buena parte de sus audiencias por aquellos consumos de su infancia y adolescencia que, para ese entonces y gracias al avance de la TV por cable, ya superaban las fronteras del país del norte.

En respuesta, fueron varias las producciones noventosas que tuvieron un renacimiento y que, con mayor o menor éxito, se amoldaron a estos tiempos bien distintos en términos de representación social: entre ellas aparecen "And Just Like That...", continuación de "Sex and the City"; "90201", de "Beverly Hills 90210"; "Fuller House", de "Tres por tres"; "Bel-Air", de "El príncipe del rap"; "That 90's Show", de "That 70s Show"; "Will & Grace" y hasta "Salvado por la campana".

Ahora es el turno de "Frasier", de por sí un spin-off de la también sitcom "Cheers", la historia que seguía en solitario a Frasier Crane, que luego de divorciarse decidía regresar desde Boston a su Seattle de origen para conducir su propio programa de radio y reconectarse con su padre, Martin (John Mahoney), un policía retirado, y su hermano, Niles (David Hyde Pierce), psiquiatra de profesión como él.

Durante las once temporadas que se mantuvo al aire, la tira supo conquistar a las audiencias gracias a la mirada, el estilo y el timing humorístico de las vivencias cotidianas del refinado e intelectual doctor Crane, entre tardes y conversaciones en el café del barrio, la compleja convivencia con su padre y los desafíos de su nuevo trabajo en los medios.

A tres décadas de su nacimiento, el revival que llega ahora de la mano de los guionistas y productores Chris Harris y Joe Cristalli, seguirá al singular protagonista en su nuevo traslado a Boston en lo que el mismo Grammer describió como "un tercer acto" para su personaje.

En los diez episodios, Frasier se encontrará con desafíos a la hora de forjar nuevos vínculos y reencontrarse con viejas amistades de sus años universitarios y con su hijo, Freddy (Jack Cutmore-Scott), mientras baraja un par de sueños por cumplir en el horizonte.

La vuelta de "Frasier" era un deseo de larga data por parte de sus leales fans, muchas veces revividos por los aislados pero constantes rumores de su regreso, y fue su actor principal el que meses atrás se encargó de contar en declaraciones a la prensa que los pedidos habían sido escuchados siete años atrás, cuando comenzaron a trabajar en este proyecto.

"Estuvo todo este tiempo cocinándose a fuego lento, nos pareció una buena idea", agregó Grammer, aunque admitió que hubo algunas trabas y dudas a la hora de definir qué camino tomaría este nuevo capítulo y qué intérpretes estarían involucrados en el revival.

En ese sentido, el también actor de filmes como "15 minutos" (2001) y "X-Men: Días del futuro pasado" (2014) aclaró que "al principio el plan era traerlos a todos de nuevo, a todo el legado", aunque después de que Hyde Pierce decidiera bajarse, él y el equipo tuvieron que repensarlo.

"De una forma muy graciosa, todo nos llevó a un nuevo lugar, que es lo que en realidad queríamos hacer desde el vamos, que era este tercer momento para Frasier. Es una vida enteramente nueva para él. Es un soldadito valiente que sigue adelante en la vida, encontrando nuevos desafíos, un nuevo amor, nuevas personas, una nueva ciudad, de todo un poco", contó.

"Estoy muy entusiasmado por esto, y vamos a honrar siempre el pasado. Vamos a lidiar con todo eso, sin dudas", concluyó sobre estos recambios y sobre el fallecimiento en 2018 de John Mahoney, su padre en la ficción, a los 77 años.

Finalmente, las actrices Bebe Neuwirth en el papel de Lilith, la exesposa de Frasier, y Peri Gilpin como Roz Doyle, su vieja amiga y productora radial, fueron las únicas intérpretes de la serie original -y de su antecesora- que ficharon para formaron parte de la secuela.

Ambas estarán a cargo de papeles secundarios dentro de un elenco que se completa con la participación de Nicholas Lyndhurst ("Un reino unido"), Jess Salgueiro ("El legado de Júpiter"), Toks Olagundoye ("Castle"), Parvesh Cheena ("The Mandalorian") y el novel Anders Keith, entre más. (Télam)