El volumen dos de la sexta y última temporada de Better Call Saul llegó a Netflix con un capítulo que revolucionó a sus fanáticos por un importante giro en su trama

Titulado "Apuntas y disparas", enseguida se metió entre los más vistos entre los suscriptores de la Argentina y se convirtió en tendencia en las redes sociales. La pieza marca el inicio del fin de la exitosa precuela de Breaking Bad con dos impactantes muertes

"Sería una elección totalmente razonable guardar estas muertes tan dramáticas para los últimos dos episodios, pero tenemos otros asuntos que atender. No es algo que trazamos necesariamente en una pizarra y dijimos este es el episodio para hacerlo , pero nuestro enfoque principal está realmente en el desarrollo y la psicología de los personajes, así que orgánicamente ocurrió aquí. Pero hay mucho más drama por venir", reveló Peter Gould, cocreador y showrunner de la serie, en diálogo con The Hollywood Reporter. El spin-off creado por Gould y Vince Gilligan y protagonizado por Bob Odenkirk debutó en Netflix el 8 de febrero de 2015. El personaje de Saul Goodman, fue uno de los más queridos de la historia original, motivo por el que los productores no dudaron en volver a apostar a él para este proyecto que también contó con mucho reconocimiento. La historia está ambientada a principios de 2000, 6 años antes de los acontecimientos que muestra Breaking Bad, y sigue a Jimmy McGill (Odenkirk), un estafador recientemente convertido abogado y cómo se termina convirtiendo en Saul Goodman, sus vínculos con el narcotráfico en Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos) a raíz de su representación al expolicía Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) y cómo se pasa a ser el aliado de Jesse Pinkman y Walter White. En el rodaje de los últimos episodios se presentaron varios obstáculos. No solo por la pandemia, sino porque el protagonista se descompensó en el set y debió ser hospitalizado de urgencia

Luego de pasar un mes alejado de su trabajo, el actor anunció su regreso cona alegría. "¡De vuelta al trabajo en Better Call Saul! Muy feliz de estar aquí y vivir esta vida específica rodeado de gente tan buena. Por cierto, esta es la profesional del maquillaje Cheri Montesanto ¡haciéndome no feo para filmar!", manifestó a través de su cuenta de Twitter

De igual manera, Thomas Schnauz, guionista y productor ejecutivo de la serie, explicó que más allá de su ausencia, se pudo continuar con su rodaje de la temporada que promete ser mucho más violenta que las anteriores. MBC/KDV NA