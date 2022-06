El sonido negro y la protesta de Ben Harper están de vuelta con "We Need To Talk About It"

Con "We Need To Talk About It", un tema de marcado sonido funky y lirica que habla sobre las heridas que dejó la esclavitud, el destacado músico estadounidense Ben Harper avisa que está de regreso.

Se trata del primer corte de su inminente nuevo disco "Bloodline Maintenance", en el que aborda casi la totalidad de los instrumentos para dar vida a un vibrante sonido negro que además lo revalida como uno de los cantantes de protesta más importantes de su generación.

"La ausencia y el renacer" de Agustina Paz con producción de Daniel Melero

Despojadas canciones de tono melancólico que oscilan entre el pop y los aires folclóricos forman parte de "Amor", el quinto disco de Agustina Paz, que cuenta con la producción de Daniel Melero.

Se trata de composiciones surgidas en plena pandemia que giran en torno a la ausencia y el renacer, y "Libre", su corte de difusión que cuenta con un videoclip, es la prueba más cabal de ello.

Con su disco producido por herederos del clan Vitale bajo el brazo, Emilia Salūm gira por Europa

Sonidos rockeros, paisajes futuristas, coros gospel y canciones acústica se conjugan "Ēgida", el auspicioso disco debut de la cantante, guitarrista y compositora Emilia Salūm, producido por Juan Belvis y Luciano Vitale, y arreglos de coros de Luna Sujatovich.

Aunque ya había explorado territorio europeo con sus temas en 2019, con esta placa bajo el brazo, la artista inició el pasado sábado 18 de junio una gira en España, que se extenderá al menos hasta septiembre y la llevará por distintas ciudades de ese país, Alemania, Suiza y Bélgica; para luego recorrer Estados Unidos y México.

Rock, sonoridades urbanas e invitados de lujo en el nuevo disco de Mato Ruiz

Con Lisandro Aristimuño y Noelia Recalde como figuras invitadas, el compositor, saxofonista y cantante Mato Ruiz presenta "Especie Bebé", su cuarto disco de estudio, en donde desde un lenguaje ligado al rock, explora sonoridades urbanas.

"`Especie Bebé´ habla fundamentalmente de las miserias de la especie a la que representamos, haciendo alusión a la estupidez intrínseca que lleva a la involución y a la inmadurez de esta civilización, más que a una maldad autoproclamada", explicó el artista a través de un comunicado de prensa, al referirse a la temática que atraviesa a esta producción.

Melodías sanadoras en medio del "Incendio" de la mano de Azul Schenquerman

Luminosas melodías que navegan entre el indie, el folk y el pop regala la cantante y compositora Azul Schenquerman en "Incendio", su segundo disco.

La nueva producción, cuyo lanzamiento es acompañado del videoclip de la canción que da nombre a la placa, llega luego del debut de 2019 con "Catarsis", y cierra así una metáfora en la cual la artista llama al "Incendio" tras el fracaso del proceso anterior para borrar marcas del pasado.

