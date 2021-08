Lee 'Scratch' Perry, el genio del dub y el reggae que murió ayer en un hospital de Jamaica a los 85 años, dejó su marca imborrable en músicos, productores y fanáticos argentinos que compartieron- en diálogo con Télam- algunas de las historias del chamán jamaiquino en sus históricas visitas al país en 2004, 2011 y 2017.

El percusionista Hernán "Don Camel" Sforzini, ideólogo y productor de "The Final Battle: Sly & Robbie vs. Roots Radics", contó a Télam que a la invitación para grabar su voz en el proyecto, Lee Perry respondió que lo esperaba en su hotel para ir a grabar y terminar de “bendecir” el repertorio.

"Había un fuego en el patio del estudio y me senté ahí cerca con una copa de vino a contemplarlo. Al rato Lee se sienta a mi lado y me dice: '¿Sabes cuánto hace que te estaba buscando a vos?’ A lo cual mi ser no podía creer lo que estaba sucediendo. Era como estar frente a una bola de fuego de energía, una deidad”, sostuvo Sforzini, quien concluyó que “Jah vino a buscarlo justo en el Día del Árbol, porque él los amaba”.

Para ilustrar esa historia, contó que el día de la grabación Lee Perry plantó un árbol nativo, un Sen de Campo, en el partido bonaerense de Lanús: “Mientras forestábamos en el mismo barrio con el movimiento Planta & Canta, me llegó la noticia de su muerte”.

MIRÁ TAMBIÉN Disney prepara la secuela de Jungle Cruise

“Estábamos por plantar justo el mismo árbol que Lee plantó en esta tierra. Detuve la marcha y sin querer o poder creerlo, recordé que cuatro días atrás había estado hablando con su mujer sobre sus planes de hacer una comunidad autosustentable en Negril, Jamaica”, agregó el productor a cargo ahora de “The Dub Battle”, la versión dub de aquella primera obra que también contó con las “bendiciones” de “uno de los artistas más grandes de la historia de la música”.

El músico Ivi Lee, integrante de Nairobi, el grupo de argentino que ofició como banda de acompañamiento de Lee Perry durante sus presentaciones en Argentina en 2011 y 2017, aseguró que estará siempre agradecido por "el tiempo compartido, las enseñanzas y el estilo puro y verdadero del dub, la música que elegimos tocar con Nairobi".

"Cuando viajé a Suiza para conocerlo y grabarlo en su casa para nuestro primer disco, me pidió que le preparara un té y sacó un frasco gigante de galletitas con formas de letras. Me dijo que escriba su nombre y el mío sobre la mesa y me dijo: 'Ahora vos te comés mi nombre y yo me como el tuyo'. Y así fue como empezó nuestra relación", evocó a Télam.

Desde entonces "eso es lo que siempre recibí de Lee Perry: apoyo, cariño, máxima diversión y todas enseñanzas muy positivas. Nos decía que le gustaba lo que hacíamos y se divertía genuinamente con nosotros como amigos. Hablábamos de la vida y siempre fue muy bueno. Voy a estar agradecido por siempre", señaló.

MIRÁ TAMBIÉN Lipgot retrata el proceso de duelo y la despedida de un amigo en Moacir y yo

"La verdad es que a muchos niveles era sorprendente su energía y su magnetismo. Era imposible caminar con él sin que todos quisieran saber de que se trataba. Una comprensión del mundo y de la vida va a seguir marcado durante mucho tiempo porque fue muy profunda su lectura y su visión", aseguró.

Para Santiago Palazzo, el histórico conductor del programa radial "La de Dios" que transmitió en vivo para Rock and Pop su primera visita a Buenos Aires de 2011, su partida es la de "un profeta, un loco mesiánico, inteligente y talentoso como casi ninguno. Se fue un artista con más de 70 años de historia: desde la primera ola indepentista en Jamaica que él ya estaba revoloteando y haciendo sus locuras", definió a esta agencia.

Deb Lee, musicalizadora y entonces colaboradora de "La de Dios", recordó la travesía de Lee Perry en Buenos Aires de 2011, cuando el jamaiquino, enterado de la gran audiencia que lo esperaba en Hangar, decidió atrincherarse en el hotel para renegociar sus honorarios.

Deb quedó impactada por las declaraciones de Perry sobre Bob Marley: "Me acuerdo que le preguntaron si se había sentido traicionado por Marley cuando se fue con los Wailers a Island Records. Él se la pasó repitiendo que Bob era 'El Rey' y que el 'Diablo Blanco' se había robado a su artista". (Télam)