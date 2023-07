El Festival Internacional de Cine de Toronto dio hoy a conocer su programación, entre la que se incluye "El rapto", de la argentina Daniela Goggi, en el evento que tendrá lugar del 7 al 17 de septiembre.

"Julio regresa con su familia a Argentina después de la caída de la brutal dictadura que derrocó a la democracia de larga data. Las cosas pronto toman un giro cuando su hermano es secuestrado y Julio se convierte en el principal negociador con los criminales", reza la sinopsis del filme protagonizado por Rodrigo De La Serna, Julita Zylberberg y Germán Palacios.

La cuarta película de Goggi, que cuenta en su haber con "Días de mucho, vísperas de nada", "Abzurdah" y "El Hilo Rojo", se podrá ver en la sección Presentaciones Especiales del festival en la ciudad canadiense.

"El rapto" compartirá cartel junto a la última cinta de Marcho Bellochio, "Kidnapped", los segundoss filmes de Micheal Keaton y Viggo Mortensen como directores, "Knox Goes Away" y " The Dead Don’t Hurt ", respectivamente, y "Monster", de Kore-eda Hirokazu.

MIRÁ TAMBIÉN Fito Páez presentará su show El amor 30 años después del amor en Salta y Tucumán

También se podrá ver la quinta película de Ethan Hawke como director: "Wildcat". " Next Goal Wins", de Taika Waititi, tendrá su premier mundial, al igual que " The Holdovers", de Alexander Payne. (Télam)