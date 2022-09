El rapero y productor estadounidense Russ confirmó su visita a Buenos Aires para el mes de diciembre en el marco de su una gira mundial bautizada como "The Journey is Everything".

El cantante, que viene de estrenar semanas atrás su single "Are You Entertained" con la voz invitada del británico Ed Sheeran, concretará el 10 de diciembre en el local Groove de Palermo su primera visita al país.

Surgido desde el underground de Atlanta en la década del 2010, Russ Vitale inauguró su carrera musical con una docena de singles y álbumes independientes que se podían descargar de manera gratuita.

Ya fichado por algunos sellos, desde el 2017, comenzó a encontrar su despegue a nivel mundial, ocupando lugares destacados en los rankings de la mano de su álbum "There's Really a Wolf", certificado como disco de platino.

En 2020, lanzó su tercer álbum "Shake The Globe" con el que repitió el impacto de sus años anteriores, en especial por el single "Best on Earth" junto a Bia que se convirtió en un éxito instantáneo.

Y a partir de ahí llegaron dos nuevos EP ("Chomp") y ("Chomp 2") y nuevas colaboraciones con colegas como Kehlani, Lil Baby y Ramsom, entre otros que dejaron su marca dentro de la música de Russ y su mixtura de hip hop, soul y R&B. (Télam)