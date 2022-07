El puertorriqueño Jhay Cortez llegará a la Argentina para presentarse en el estadio Luna Park el próximo 25 de septiembre, en el marco de su gira mundial Timelezz World Tour. Ésta será la primera vez que el artista de 29 años se presentará en el mítico escenario porteño, en el que recorrerá los mayores hits de su carrera. Jesús Manuel Nieves Cortez -así es el nombre que figura en su documento, nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 9 de abril de 1993- se crió en Nueva Jersey, Estados Unidos, y a los 14 años comenzó a dar sus primeros pasos en la industria musical

Su habilidad como compositor le dio un lugar destacado en la escena urbana desde sus inicios en los que le escribió canciones como Cómo curar y Detective de tu amo y Zion & Lennox o Llama al sol a Tito el Bambino. Su trabajo de producción, aclamado por la crítica, le valió su segundo GRAMMY en 2018 a Mejor Álbum Urbano por su trabajo en el álbum Vibras de J Balvin y una serie de premios a Canción del Año por parte de ASCAP por el tema I Like It con Cardi B y J Balvin, Criminal y No Es Justo. Luego llegaron sus hits junto a Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Myke Towers y J Balvin, con los que se posicionó como una de las figuras más representativas de la escena. Así, Jhay se convirtió en el líder de la nueva generación de artistas Latinos, con más de 32 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 10 billones de reproducciones combinadas. El autor de Ley Seca, Como se siente y No me conoce es una de las estrellas más grandes de​ Puerto Rico y a nivel global; la promesa más representativa de la nueva generación de la escena urbana, ​y con Timelezz, su segundo disco, comenzó una nueva fase en su carrera

Este álbum marcó su exitoso resurgimiento como líder de la nueva generación urbana latina y creador de éxitos certificados, liderando las listas de éxitos en todo el mundo con temas como En Mi Cuarto, con Skrillex; 911, con Sech y Fiel, con Los Legendarios y Wisin, alcanzando las listas de éxitos en 96 países. MBC/EFR NA