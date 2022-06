El cine coreano llegó al Oscar en 2020 con "Parasite", un impulso que el cine coreano siente en este 2022, luego de que una empresa distribuidora estadounidense adquiriera los derechos de cinco títulos surcoreanos en Estados Unidos.

Según publicó el sitio Deadline, Well Go USA Entertainment compró las cintas "Alienoid", "Hansan: Rising Dragon", "Gangnam Zombie", "The Ghost Station" y "The Assassin", con la apuesta a que dos de ellas ("Alienoid" y "Hansan...") pasarán por la pantalla grande.

“Hemos sido orgullosos partidarios del cine coreano durante muchos años, y la reciente y bien merecida explosión de popularidad internacional del género es otro testimonio del gran valor de entretenimiento que los cineastas coreanos brindan a los espectadores en Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de la firma, Doris Pfardrescher.

Estos títulos se suman otros dos que ya se estrenaron en sala en Estados Unidos este año: la secuela de acción y ciencia ficción "The Witch 2: The Other One", que se lanzó en los cines el 17 de junio, y el thriller de desastres que pasó por Cannes, "Emergency Declarati". (Télam)