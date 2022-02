En la música de Homer El Mero Mero hay alusiones directas al rock nacional, como la mención ricotera a "Música para pastillas" en 'Microphone Check' o la línea de bajo de 'Yendo de la cama al Living' de Charly García sobre la que se construye 'Me sueltan los ángeles' de Bardero$.

Entre sus influencias, el rapero Homer El Mero Mero puede citar a algunos exponentes del género como el estadounidense Biggie Smalls o al máximo referente de la cumbia villera Pablo Lescano, a quien los unió hace poco el streamer Manzana en su debut como cantante urbano, pero sigue encontrando entre el mundo rockero algunos disparadores para sus letras.

Télam: ¿Cuál es tu posición sobre el debate acerca de si el trap es el 'nuevo rocanrol' dentro de la escena musical argentina?

Homer El Mero Mero: Es muy flashero, pero es verdad. Así que yo sería Luca Prodan (risas). Es muy loco porque nosotros somos lo que ellos fueron para otra época. Yo siempre trato de nombrar a las bandas en las que me veo reflejado cuando hablo de las cosas que me pasan en la vida, y siempre aparece alguna banda o canción de rock. El Pity Álvarez es uno de mis máximos ídolos sobre la faz de la Tierra, y es un rockero. Una vez fui al penal de Ezeiza donde estaba detenido para dar una charla sobre rap pero como estaba dormido, no pudo ser. Ojalá que Dios quiera que alguna vez pueda conocerlo: lo escuché durante toda mi adolescencia, desde los trece años, cuando el Pity estaba entonces en su apogeo. También fui a verlo con Intoxicados a un show en Cutral Co y quedé como loco.

T: Con Pablo Lescano, otro de tus referentes, grabaste como invitado para el remix de "Que ha pasao" de Manzana que se estrenó hace poco

HEMM: Eso fue un flash también, porque Pablito Lescano es un ícono al que fui a ver un montón de veces. En séptimo grado me pinté el guardapolvos con una tapa de Damas Gratis, así que hacer un tema con él fue otro sueño cumplido y de los mejores flashes que tuve en esta carrera. Tengo su Whatsapp y hablamos seguido re piola. (Télam)