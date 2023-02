Antes de registrar su primer disco compartido, el VSP Trio, liderado por el pianista Anthony Wonsey, animará mañana y el sábado cuatro funciones del festival Summertime en la sala porteña Bebop Club, donde en compañía del trompetista argentino Mariano Loiácono tratará de demostrar que "lo que más desplegamos es la creatividad", según anuncia el músico.

Además del reconocido pianista oriundo de Chicago y parte vital de la escena neoyorquina donde se integró a la Elvin Jones Jazz Machine y tocó junto a Wallace Rooney, Nicholas Payton, Vincent Herring, Chico Freeman, Charles Tolliver, Clark Terry, Carmen Lundy, Phil Woods, Jeremy Pelt, entre más, el grupo se completa con otros dos talentos: Lonnie Plaxico en contrabajo y Carmen Intorre Jr. en batería.

"Desde el principio buscamos un enfoque diferente. Este trío no es el típico trío de piano, vamos buscando más allá siempre. Nos encontramos en diferentes lugares a lo largo de una misma canción y la búsqueda es constante", postula Wonsey durante una comunicación con Télam.

En un sentido similar, el contrabajista Plaxico apunta a esta agencia que "tocar con Anthony y Carmen es estar todo el tiempo creando. La música puede ir hacia cualquier dirección y eso es fluir constantemente y estar creando".

Y sobre la génesis del grupo, el instrumentista que grabó 12 álbumes con el Art Blakey and The Jazz Messengers e integró los grupos de Steve Coleman y Cassandra Wilson, indica que "Anthony y yo tocamos juntos en otras bandas durante años y siempre hablábamos mucho sobre música y compartíamos la visión de muchos otros músicos, no sólo de jazz".

Para el pianista esas coincidencias "hicieron que Lonnie fuera el bajista ideal para que, además de jazz, hiciéramos música con la que yo había crecido en los '70; canciones de pop, rithm & blues y folk y finalmente convoqué a Carmen que es uno de los mejores bateristas de Nueva York".

El baterista Intorre Jr, -por años acompañante del legendario guitarrista Pat Martino- completa la historia a Télam y confiesa que "soy un fan de Anthony y Lonnie desde hace muchísimos años. Escuchar el piano de Wonsey con el grupo de Nicholas Payton fue un punto de inspiración ese momento y tengo todas las grabaciones que Plaxico hizo con los Jazz Messengers".

El VSP Trio, sumando además la trompeta del argentino Loiácono, se presentará en cuatro conciertos el viernes 17 y sábado 18 (a las 20 y 22.45) para animar potentes noches del festival veraniego de jazz Summertime que comenzó el 13 de enero y terminará el sábado 25 siempre en la sala sita en Uriarte 1658.

Télam: ¿Con qué expectativas llegarán por primera vez como terceto a Buenos Aires? ¿Qué recuerdos tienen de sus anteriores visitas al país con otras formaciones?

Anthony Wonsey: Mis recuerdos de Argentina son los mejores. Conocí gente maravillosa, la comida es fantástica y el público es muy caluroso en los conciertos. Me han tratado de manera increíble siempre y estoy ansioso por tocar otra vez en Buenos Aires.

Carmen Intorre Jr.: Soy un afortunado de haber visto y escuchado música por todo el mundo. Usualmente no tengo grandes expectativas antes de viajar porque después puede no ser lo que uno espera, del lugar o de uno mismo. Esta será mi segunda vez en Argentina y realmente disfruté la anterior y me siento privilegiado de poder volver. Mi anterior visita fue con el gran Pat Martino en 2014 cuando tocamos en el Festival de Jazz de Buenos Aires en el Teatro San Martín de Córdoba.

T: ¿Qué pueden adelantar del repertorio que tocaran en Bebop Club?

AW: El repertorio irá desde standards, con arreglos especiales, hacia canciones de los '70 que pertenecen a repertorios folk, pop y r&b y de repente volver a tocar algo como "On Green Dophin Street" (clásico creado en la década del 50 que fue tema principal del filme "La calle del Delfín Verde", de Victor Saville, y con protagónico de Lana Turner).

T: Cómo se dio la confluencia con el trompetista argentino Mariano Loiácono para estos conciertos? Y ¿qué sienten que puede aportar al trío?

AW: Conocí a Mariano hace unos años. Tocamos juntos en unos conciertos en Argentina con el grupo de Vincent Herring y tuvimos buena química y me di cuenta que conocía bien lo que era el jazz, las raíces, la tradición. Luego me convocó para grabar su disco en Nueva York y compartimos más conciertos, es un gran compañero de escenario. Lo que me gusta de Mariano es que no solamente toca sino que espera, escucha primero y luego decide si tiene que tocar, y entonces mientras espera, la música sigue su curso y el grupo va aportando ideas. Es fantástico tocar con músicos con esa condición.

T: ¿Cómo está la escena de Nueva York y que significa VSP Trio en ella?

Lonnie Plaxico: La escena en Nueva York es distinta ahora de cuando yo llegué a esta ciudad a principio de los '80. Hay más músicos jóvenes tocando, más educación musical, es otra cosa. Creo que en el mundo entero la música ha cambiado en estos últimos 25 años con la tecnología, el streaming, plataformas digitales y pandemia. Todo ha generado cambios en la música y por ende en la manera de tocar de los músicos.

AW: Personalmente espero que este trío le aporte más "groove" a la escena, no sólo la estética típica del trío de piano dentro de la tradición. Ojo, cuando digo tradición lo digo con el mayor de los respetos, para mí la tradición es Dios, simplemente hablo de agregar a la tradición jazzística otros elementos. La tradición dentro del Jazz es como los valores de una familia, tienen que estar, sólo que a veces me gusta sentirme un poco más libre. La tradición es algo ya establecido que nos da la posibilidad de crear desde allí.

T: ¿Cuánto han modificado o profundizado como instrumentistas al encontrarse en este proyecto?

CIJ: Tocar con estos músicos me ha hecho mejor sin lugar a duda. El trío se basa en la versatilidad. Tocamos diferente música y diferentes estilos cada vez, eso pone toda mi creatividad al servicio de la música. No es el típico trío de jazz en el que uno espera y eso como baterista me pone en un lugar distinto y eso es fundamental estar concentrado y atento a las señales musicales que se van dando.

AW: Yo me siento un pianista más espontáneo desde que estamos con el VSP Trio. Las formas muchas veces son libres y hay señales que nos llevan a otras secciones. Normalmente yo, como pianista, lidero estas situaciones, y eso además de espontaneidad me dio un concepto más claro de responsabilidad arriba del escenario.

LP: Este proyecto me ha permitido expresarme a fondo. Ser yo mismo. Y eso a la vez me da mucha más responsabilidad. Tomar decisiones que sean honestas, realmente mías. Cada concierto me hace crecer sin duda, por eso disfruto tanto tocar en este proyecto. (Télam)