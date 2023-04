El experimentado pianista Pablo Juárez, reconocido por sus colaboraciones con Silvio Rodríguez, Abel Pintos, Fabiana Cantilo y el Cirque du Soleil, se presentará este viernes en el Centro Cultural Borges, de esta ciudad, en formato trío.

"Es un recorrido por diferentes músicas de mis cuatro discos editados pasando por rítmica y paisajes del continente pero más bien con una mirada desde el sur, volcada al paisaje que con mis composiciones suelo e intentado reflejar y en dónde conviven la composición, la melodía y la improvisación", le dijo Juárez a Télam.

El grupo está compuesto por Fernando Silva en contrabajo y Lolo Risso en batería, a los que se suma Cecilia Pahl como invitada en voz .

El compositor rosarino ha editado cuatro discos, tres en Argentina y uno en Japón, donde realizó una gira y siete conciertos en diciembre de 2019. Sus álbumes son: "Sumergido" (2011), "Dos Cauces" (2005), "El amanecer de los pajaros" (2018) y" Encuentros" (2021).

Además de un repertorio con composiciones propias, Juárez abordará piezas de referentes como Ramón Ayala, Egberto Gismonti y Astor Piazzolla, entre otros.

"También sucede en los piano solos que no planifico, que voy a tocar y siempre me permito abordar otros autores que me representa y me conmueven pero de una forma aleatoria del momento", reflexionó el pianista.

Télam: ¿Creés que para apreciar tu música hay que saber de música?

Pablo Juárez: No creo que mi música sea algo difícil de escuchar o entender. No tiene un propósito intelectual más bien tiene una connotación emocional y refleja paisajes sentimientos, momentos, emociones, entonces se vuelve cercana . Hay una fuerte búsqueda de la melodía y esto la vuelve más universal. Creo que la mayor parte de los oyentes de mis discos no son músicos pero sí personas que gustan mucho de las músicas sensibles y que pueden dejarse llevar por lo escuchado, como un viaje. (Télam)