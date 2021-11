(Por enviados especiales).- "El Perro que no calla", de Ana Katz, fue la cinta más premiada entre las asociaciones de cine independientes en el Festival Internacional de Mar del Plata, con tres galardones.

Los premios se dieron a conocer este mediodía en la previa de la ceremonia de cierre de esta noche, cuando se revelará el palmarés oficial de las secciones competitivas. A continuación, las entidades y los premios que cada una otorgó en la edición 36 del certamen cinéfilo que culmina mañana en la ciudad balnearia bonaerense:

- AADA - Asociación Argentina de Directores de Arte Audiovisuales:

Mejor Dirección de Arte de Largometraje en Competencia Internacional para Leonor Díaz Esteve por "Espíritu sagrado", de Chema García Ibarra.

- AATI - Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes:

Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina para "Fuera del área de cobertura", de Agustina Wetzel.

- ACCA - Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina:

Mejor Película de la Competencia Argentina para "Danubio", de Agustina Pérez Rial; y Mención especial para "Matar a la bestia", de Agustina San Martín.

- Acción de mujeres de cine:

Mejor Película de la Competencia Argentina con Perspectiva de Género para "Husek", de Daniela Seggiaro.

- ADF - Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina:

Mejor Dirección de Fotografía de la Competencia Internacional para Claire Mathon por "Petite Maman", de Céline Sciamma.

- APIMA - Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales:

Mejor Película de la Competencia Latinoamericana, Ex Aequo para "9", de Martín Barrenechea y Nicolás Branca; y "Carajita", de Silvina Schnicer y Ulises Porra.

- Argentores - Sociedad General de Autores de la Argentina:

Mejor Guion de Película Argentina de todas las competencias para Ana Katz y Gonzalo Delgado por "El perro que no calla".

- ASA - Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales:

Mejor Sonido de la Película Argentina en todas las Competencias para Sofía Straface por "Jesús López", de Maximiliano Schonfeld; y Mención especial para

Paula Ramírez por "Noh", de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone.

- DAC - Directores Argentinos Cinematográficos:

Mejor Director/a Argentino/a de todas las Competencias para Ana Katz por "El perro que no calla".

- EDA - Asociación Argentina de Editores Audiovisuales:

Mejor Montaje de la Competencia Internacional para Katharina Bhend y Ramon Zürcher por "The Girl and the Spider", de Silvan Zürcher y Ramon Zürcher.

- Feisal - Federación de Escuelas de Cine de América Latina:

Mejor Película en Competencia Oficial realizada por Director/a Latinoamericano/a de hasta 35 años para "El cielo está rojo", de Francina Carbonell.

- Fipresci - Federación Internacional de Prensa Cinematográfica:

Mejor Película de la Competencia Latinoamericana para "9 ", de Martín Barrenechea y Nicolás Branca.

- FNA - Fondo Nacional de las Artes:

Mejor Cortometraje Argentino, Ex aequo para "Engomado", de Toia Bonino y Marcos Joubert; y "Las máquinas tristes", de Paola Michaels.

- Fundación Sagai:

Premio Patacón Estímulo a Mejor Actriz y Premio Patacón Estímulo a Mejor Actor Argentino de todas las Competencias para Verónica Gerez por "Husek", de Daniela Seggiaro; y Demián Salomón por "Punto rojo" de Nic Loreti.

PCI - Asociación de Directores de Cine PCI:

Premio a la Innovación Artística a la mejor primera o segunda Película Argentina en Competencia para "9", de Martín Barrenechea y Nicolás Branca; y Mención especial para "Una escuela en Cerro Hueso", de Betania Cappato.

- SAE - Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales:

Mejor Edición de Película Argentina de todas las Competencias para Ignacio Ragone por "Noh", de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragone.

- SICA APMA - Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales:

Mejor Realización Técnica y Tratamiento de Temáticas Sociales de la Competencia Latinoamericana para "El perro que no calla", de Ana Katz.

- Signis - Asociación Católica Mundial para la Comunicación:

Mejor Película de la Competencia Internacional - Gran Premio Signis para "Hit the Road", de Panah Panahi; Premio Conmemorativo 25 años de presencia Signis en el Festival para "Quién lo impide ", de Jonás Trueba; y Mención Honorífica Signis para "Petite Maman", de Céline Sciamma.

- Aapla - Asociación de Productoras y Productores de Locaciones Audiovisuales de Argentina:

Mejor Diseño de Locaciones en Película Argentina de todas las Competencias para Santiago Carabante por "Matar a la bestia", de Agustina San Martín.

- Rafma - Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales:

Premio Rafma - Edgardo "Pipo" Bechara El Khoury al Mejor Cortometraje de la Competencia Argentina para "Érase una vez en Quizca", de Nicolás Torchinsky.

- Recam - Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del Mercosur:

Premio Recam para "Las máquinas tristes", de Paola Michaels; y Mención especial para "El espacio sideral ", de Sebastián Schjaer.

- Premio Georges-Méliès al Mejor Cortometraje Latinoamericano con temática de identidad cultural y diversidad

Primer Premio: "Sombras azules", de Florencia Fasano; y Segundo Premio: "El segundo hombre", de Iván Bustinduy.

- FLOW:

Premio Flow al Cine Argentino para "El empleado y el patrón", de Manuel Nieto Zas.

- Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires:

Premio Eva Landek para "Danubio", de Agustina Pérez Rial; y Mención especial para "Una escuela en Cerro Hueso", de Betania Cappato. (Télam)