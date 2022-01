El musical "Mrs. Doubtfire" anunció que cerrará durante nueve semanas por la nueva ola de coronavirus en Nueva York, que ya provocó suspensiones temporales y cierres prematuros de otros espectáculos en Broadway.

La obra, que lleva al escenario la exitosa película de 1993 protagonizada por Robin Williams que aquí se conoció como "Papá por siempre", en la que un padre se disfraza de niñera para poder pasar más tiempo con sus hijos tras su divorcio, fue estrenada el pasado 5 de diciembre, en el teatro Stephen Sondheim.

El cierre de "Mrs. Doubtfire" se extenderá desde el 10 de enero al 14 de marzo, informa un comunicado de la productora, que no precisa si también entre su personal se detectaron casos del virus.

"Los primeros meses de un nuevo show de Broadway son increíblemente delicados y un periodo de tiempo importante. Con la omnipresencia de la variante ómicron de la covid-19, 'Mrs. Doubtfire' tendría que cerrar de manera permanente si la producción no tomara medidas drásticas y proactivas", explicó en el texto el productor del show, Kevin McCollum.

"'Mrs. Doubtfire' ha estado en desarrollo seis años. Estamos haciendo todo lo posible para que el virus no ponga fin de manera prematura a nuestro espectáculo en Broadway", agregó.

El estreno se hizo con 18 meses de retraso, después de las medidas impuestas por el estado de Nueva York que llevaran al cierre de todos los teatros de Broadway durante un año y medio.

La actual oleada de contagios de coronavirus obligó al cierre preventivo de obras como "Ain't Too Proud", "Thoughts of a Colored Man", "Jagged Little Pill" o "The Waitress", así como suspensiones temporales de "The Music Man", protagonizado por Hugh Jackman, "Hamilton" o "El Rey León".

(Télam)