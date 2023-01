El día que las compañías de televisión por cable se presentaron en el país, los dueños de los canales de aire supieron que el negocio ya no sería igual. Estamos hablando de fines de los años '80. Desde ese entonces hasta ahora, los cableoperadores se extendieron por todo el país y crecieron en clientes y en cantidad de canales. Ya no son 20, 30 o 40. El que menos tienes debe ofrecer 500. Pero los años 2000 trajeron YouTube y las plataformas en stream, con lo cual, el negocio también volvió a cambiar y los damnificados esta vez también fueron los cableoperadores. Sin embargo, en un país en donde la economía genera día tras día más y nuevos pobres (el crecimiento de la pobreza es exponencial), mantener wifi o el cable para muchísima gente es imposible, por lo que se dan de baja o "se cuelgan", cómo se le dice habitualmente a la acción -ilegal, claro- de llevar el servicio a sus casas sin pagar. Esto hace que los canales de aire sigan teniendo su peso específico. Es decir, todo aquel que tiene un televisor, antiguo o moderno, HD o 4K, Smart o de tubo, pueda con una antena común ver los canales de la TV abierta. Y aquí es donde, de alguna manera, siguen volviéndose imprescindibles para los fanáticos de la tele. Pues bien, luego de mucho preámbulo ¡voy por fin al punto! Los dos canales llamados líderes son El Trece y Telefe. Ambos siempre tuvieron una competencia al margen de la de El Nueve y América, o ahora Net Tv y Bravo TV (la TV Publica pocas veces dio pelea y, siempre se dijo que su misión no es ganar en rating). Sin embargo en los últimos tiempos la lucha entre Telefe y El Trece comenzó a ser muy dispar. Si bien hasta hace un par de años el canal de Artear (Grupo Clarín) le ganaba en algunos horarios al de Paramount, esto comenzó a cambiar desde el año pasado cuando apenas uno o dos lograron ganar en algún horario. Hasta llegar al día de hoy, en el que Telefe súpera de punta a punta a El Trece

Es más, si bien sigue manteniendo el segundo lugar, el canal de Constitución ve con preocupación cómo día tras día se van acercando en algunos horarios a América y El Nueve. En estos primeros 14 días de enero, los promedios de los canales son los siguientes: Telefe 9.8, El Trece 4.1, El Nueve 1.7, América 1.6, TV Pública 0.6, NET TV 0.2 y Bravo TV 0.1. Es por eso que Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández, programadores de Artear, decidieron cambios en la pantalla de El Trece a partir de mañana mismo. El principal fue el horario de la gran apuesta del verano: "El hotel de los famosos 2". El reality que conducen Pampita Ardohain y el Chino Leunis dejará de competir en el prime time y se mudará a la tarde, a las 18:30. Un horario más familiar en el que le costará instalar con tranquilidad peleas escandalosas o temáticas sexuales. También decidieron levantar la novela "Mi fortuna es amarte", pasar a las 23 el culebrón "Amor de madre" y repetir a las 17 "MDQ, para todo el mundo", que a fines del año pasado ya había tenido que reemplazar a "El juego de la Oca". Se estiran algunos programas, y listo. A ver cómo se da la cosa ahora. Claramente estas modificaciones no cambiarán sustancialmente el número, pero sin una reacción a la dura paliza que fue esta primera semana de la nueva programación de verano. Seguramente en el canal estarán pensando denostadamente ideas para ir lanzando a partir de febrero, que ya tiene en gateras el nuevo programa de Lali González, "De qué signo sos", que mezclará citas con el zodíaco. Mientras tanto, en Telefé disfrutan del gran momento planeando una nueva edición de Gran hermano para septiembre y esperando que sus apuestas para marzo mantengan la distancia con El Trece y, por qué no, ampliarla aún más. AW/PT NA