El realizador estadounidense Ethan Coen, ganador del Oscar junto a su hermano por "Fargo" y "Sin lugar para los débiles", abandona el cine para centrarse en otros formatos narrativos como el teatro.

Tras haber anunciado que no iba a formar parte del último proyecto de su hermano Joel, "The Tragedy of Macbeth", que se verá este mismo año, ahora surge la información de que el menor de los Coen tiene decidido no volver a trabajar en la industria del cine, al menos por un tiempo.

Fue Carter Burwell, compositor musical que ha trabajado con los hermanos en "Fargo" y la más reciente "La balada de Buster Scruggs", quien en una entrevista a Indiwire y recogida por la agencia de noticias DPA sostuvo que Ethan "parece muy contento con lo que está haciendo ahora" y que no tiene "claro" cómo continuará la carrera de Joel, que dirigirá por primera vez sin el aporte de su hermano menor.

"Además tienen una tonelada de guiones que han escrito juntos y que están en varias estanterías. Espero que los retomen, porque he leído algunos y son geniales. Estamos en un momento en el que uno nunca sabe... quizá nos retiremos todos, porque este es un negocio maravillosamente impredecible", sostuvo el músico.

Ya en 2019, Ethan había dado una entrevista en la que avisaba que se tomaban un descanso de las películas para enfocarse en proyectos teatrales.

En el marco del New York Film Festival, Joel Coen proyectará el 24 de septiembre su largometraje sobre esta historia original de William Shakespeare, interpretada por un elenco de renombre encabezado por Denzel Washington y Frances McDormand. (Télam)