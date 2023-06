El multimillonario financiero George Soros dijo a The Wall Street Journal en una entrevista publicada el domingo que cedía el control de su enorme imperio a su hijo, Alexander Soros. Soros, de 92 años, gestor de fondos de cobertura convertido en filántropo y gran defensor de las causas liberales, dijo que en un principio no quería que su Open Society Foundations (OSF) pasara a manos de uno de sus cinco hijos. No obstante, al hablar de su decisión de traspasar la fundación y el resto de su imperio de 25.000 millones de dólares a su hijo Alexander, de 37 años, conocido como Alex, Soros dijo: "Se lo ha ganado". Entrevistado también por el periódico, Alex señaló que es "más político" que su padre y que planea seguir donando dinero de la familia para respaldar a candidatos de la izquierda estadounidense. "Por mucho que me gustaría sacar el dinero de la política, mientras el otro bando lo haga, tendremos que hacerlo nosotros también", señaló. El patronato de la OSF eligió a Alex como presidente en diciembre, y ahora también dirige la actividad política como titular del comité de acción política de Soros. La fundación destina unos 1.500 millones de dólares al año a grupos como los que defienden los derechos humanos en todo el mundo y ayudan a construir democracias, según informó el diario. (Reporte de Rami Ayyub) Reuters-NA NA