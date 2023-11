El cantante y compositor español Álvaro de Luna regresará a la Argentina para presentar este jueves a las 20 en The Roxy su segundo disco, “Uno”, que marca un punto de inflexión en su trayectoria artística, y en cuyas canciones le canta al amor al trauma ya superado, al encanto de las primeras veces, a la herida que no duele y a la vida que florece.

En este trabajo, atravesado por un sonido pop rock, el músico nacido en Sevilla en 1994, da un paso más allá en su crecimiento musical, vocal y como compositor.

En comunicación con Télam, De Luna, quien mostrará sus nuevas canciones en el local ubicado en Niceto Vega 5542, del barrio porteño de Palermo, sostuvo que en “Uno” se siente él mismo y contó que se trata del disco más personal de su carrera.

Télam: ¿Cómo viviste la presentación en vivo de tu nuevo álbum “Uno” en el día de su lanzamiento?

Álvaro de Luna: Fue un día súper emocionante en el cual tuve muchas emociones encontradas ese día, estaba toda mi gente: mis amigos, mi familia y mi chica, todos los fans que habían comprado el disco y también vino mi amigo Timo a cantar con nosotros. Fue un día muy especial y muy bonito, no lo voy a olvidar nunca.

T: ¿Qué diferencias y similitudes encontrá entre “Uno” y tu álbum anterior “Levantaremos al sol”?

ADL: Las diferencias creo que son muy evidentes, el sonido es totalmente diferente, incluso el contenido de las letras. Creo que es un disco que considero que es mucho más maduro que el álbum anterior y la verdad que súper orgulloso del resultado. Y similitudes, yo creo que la mayor similitud entre ambos es que yo canto y he escrito las canciones en ambos discos.

T: La canción “Todo Contigo" fue escrita en Argentina, ¿Cómo surgió y qué fue lo que te inspiró a componerla?

ADL: Fue después de salir de un concierto de Alejandro Lerner en el Movistar Arena, salí emocionado de todo lo que había visto del show. Las canciones, la manera de interpretar y eso me inspiró muchísimo también para escribir, no la letra, pero sí me animó a esa noche ponerme con la guitarra unas horas hasta que salió lo que después fue “Todo Contigo”.

T: ¿Cómo fueron tus inicios en la música y que artistas o bandas te influyeron?

ADL: Mis inicios en la música fueron tocando en salas pequeñitas, en garitos para amigos y la familia. Recuerdo mucho esa época con mucho cariño. Una época con mucha timidez, mucho miedo escénico y bueno pues, pensar en ello y ver cómo se desarrollan ahora los shows, es como si fuéramos dos personas totalmente diferentes.

T: Te presentaste en Buenos Aires en 2022, ¿Cuál fue tu percepción del público argentino? ¿Tuviste tiempo de recorrer la ciudad?

ADL: El público argentino es maravilloso, creo que ese espíritu de "hincha” por decirlo de alguna manera, se notó y fue muy bonito. La ciudad es maravillosa.

T: ¿Cuáles son tus planes a futuro?

ADL: Mis planes a futuro de momento, son visitar Italia por primera vez: Bologna, Roma y Milán.

Pasar por casa (España), hacer las maletas e irme de camino a Sudamérica, en la que en este año voy a hacer una gira muy bonita en Argentina, Colombia, México y más países, por primera vez presentando “Uno”. La verdad que muy emocionado y a ver que tal lo recibe el público. (Télam)