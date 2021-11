La banda de indie-pop estadounidense Nation of Language presentó su segundo disco, titulado "A Way Forward", en el que explora los sonidos electrónicos y new wave que ya había desarrollado en su primer álbum editado durante la pandemia.

El trío de Brooklyn conformado por Ian Devaney en voz, guitarra y percusión, Aidan Noell en sintetizadores y voz, y Michael Sue-Poi en bajo, se entusiasma por salir finalmente de gira luego de editar dos discos sin presentaciones en vivo por la cuarentena mundial.

Si bien guarda grandes similitudes en cuanto al estilo del álbum debut, "Introduction, Presence" (2020), que incursiona en el synth-punk de los 80, el nuevo trabajo está más atravesado por influencias electrónicas pioneras de los 70 como Kraftwerk, según explicó el letrista Ian Devaney en diálogo con Télam.

"'A Way Forward' es una exploración de la relación de la banda con la música de los 70 visto a través de los cristales del krautrock y la música electrónica inicial. Apuntamos a una búsqueda más profunda de las raíces de nuestro sonido, con la expectativa de aprender algo de esas influencias primigenias y de experimentar con cómo pueden ser reinterpretadas en nuestro contexto moderno; mirar hacia atrás para encontrar caminos hacia adelante", reseñó Devaney .

Los músicos se "inspiraron un montón a partir del ritmo de bandas como Kraftwerk y Neu!, mientras también miraron artistas menos electrónicamente 'propulsivos' como Laurie Spiegel y Cluster. El objetivo era grabar un disco que se sintiera como un viaje, como estar en un tren que se pierde en una niebla colorida y repentinamente irrumpe en distintos paisajes".

Télam: El último disco mantiene el estilo del primero, haciendo la totalidad de la obra de la banda un trabajo cohesivo y confirmando el sonido que buscan acometer. De todas formas, ¿cómo evaluás ambos álbumes comparándolos entre sí y qué cambios y diferencias notás? ¿Hubo una evolución y te gusta más el segundo?

Ian Devaney: Definitivamente hay una continuidad, pero el segundo se siente un poco más distendido. No diría que hay un disco que me guste más que el otro, me parece que conviven muy bien juntos. Al primero lo siento como que cada canción impacta fuerte de una manera divertida, pero me gusta realmente cómo "A Way Forward" permite espacio para la reflexión. Es algo menos urgente.

T: Después de un largo período sin posibilidad de tocar en vivo, ¿van a estar de gira en el largo plazo para poder presentar ambos discos por primera vez ante el público y pasará un rato largo hasta que veamos un tercer disco?

ID: Sí, probablemente va a pasar un rato hasta que haya un tercer disco. ¡Definitivamente no en 2022 por lo menos! Realmente quiero pasar tiempo concentrado en los dos primeros álbumes y en estar de gira lo más que se pueda. Hay algunas ideas para canciones de un tercer disco, pero quiero darme suficiente tiempo para experimentar con ellas y ver qué más se me ocurre.

T: ¿Hay algún género que no hayan probado aún en el que te gustaría incursionar en el futuro?

ID: Veo un futuro en el que el shoegaze juegue un rol importante en el sonido de la banda. Me encanta My Bloody Valentine y Slowdive y creo que sería muy divertido experimentar con algunas de las texturas que ellos usan. (Télam)