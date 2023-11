Rodney Jones, el ecléctico guitarrista que acumula colaboraciones con figuras de la talla de Dizzy Gillespie, Quincy Jones, Stevie Wonder y Stan Getz, entre otros, se presentará por primera vez en nuestro país el próximo viernes y sábado, en dos funciones, a las 20 y a las 22.45, en Bebop Club, del barrio porteño de Palermo.

El músico actuará en formato de quinteto acompañado por un combinado de colegas del jazz local, integrado por Mariano Loiacono en trompeta, Ernesto Jodos en piano, Gabriel Balado en contrabajo y Sergio Verdinelli en batería.

En su rica trayectoria de Rodney Jones también aparecen rutilantes nombres como los de Elvin Jones, Kenny Burrell, Maceo Parker, Ray Brown y Christian McBride.

Pero no solo prestó el sonido de su guitarra para todas estas figuras, sino que también realizó dos discos propios para el mítico sello Blue Note, fue músico estable durante nueve años del Apollo Theatre y del Rosie O´Donnell Show.

También se desempeñó como profesor de Estudios de Guitarra de Jazz en The Juilliard School y The Manthattan School of Music y ofreció clínicas y talleres por todo el mundo.

Las entradas para el debut de Rodney Jones en la Argentina están disponibles en la página oficial del reducto sito en Uriarte 1658 o en boletería. (Télam)