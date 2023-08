El guitarrista norteamericano Al Di Meola, uno de los grandes virtuosos de la guitarra y que formó parte de bandas nucleares del jazz rock como Return to Forever, viene a la Argentina para ofrecer un concierto en el Teatro Broadway de la ciudad de Buenos Aires el próximo viernes 13 de octubre.

Con más de 30 albumes propios, Di Meola fue uno de los nombres más destacados de la escena contemporánea de la música industrial de mediados de los 70 y los 80, cuando formó parte de la banda de jazz rock Return to Forever, liderada por Chick Corea, y donde tocaban estrellas como Stanley Clarke y Lenny White, entre otros.

Posteriormente inició su carrera solista y formó un trío de guitarras con el cual giró por todo el mundo y grabó un álbum en vivo ("Viernes a la noche en San Francisco", que vendió cuatro millones de placas), con el inigualable guitarrista flamenco Paco de Lucía y el británico (Mahavishnu Orchestra) John McLaughlin

Nacido en New Jersey en julio de 1954, su primera gran influencia fue el guitarrista Larry Coryell, estudió en la Berklee College of Music en Boston y con 19 años fue convocado por Chick Corea para unirse a Return To Forever, del que protagonizó sus mejores álbumes: "Where Have I Known You Before" de 1974; "No Mystery" y "Romantic Warrior" de 1976, luego de lo cual el grupo se disolvió.

Steve Gadd y Lenny White en batería, los bajistas Anthony Jackson y Jaco Pastorius, los tecladistas Jan Hammer, Barry Miles y Chick Corea y el percusionista Mingo Luis fueron algunos de los músicos que tomaron parte de su álbum solista debut "Land Of the Midnight Sun" en 1976.

Con De Lucía y McLaughlin giran entre 1980 y 1983 en una suerte de superbanda de guitarras, que que se sustentó en la fusión y el virtuosismo como principio y que también le dio brillo mundial a un músico extraodinario como el guitarrista flamenco fallecido en 2014. El grupo grabó dos álbumes de estudio "Passion, Grace & Fire" en 1982 y en 1995, se reunió para dejar "Guitar Trio", registro que acompañó con una nueva gira mundial

A mediados de los 90 Di Meola formó un nuevo trío con el violinista Jean-Luc Ponty y el bajista Stanley Clarke, que se llamó The Rite Of Strings, y luego se consagró como figura internacional tocando o grabando con figuras como Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Carlos Santana, Stevie Wonder, entre más. (Télam)