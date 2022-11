El experimentado escritor de comedias televisivas David Davis, corresponsable de las indelebles series corales “The Bob Newhart Show”, protagonizada desde 1972 por Bob Newhart y Suzanne Pleshette, y “Taxi”, entre 1978 y 1983, con Judd Hirsch y Danny DeVito, falleció a los 86 años este sábado en Los Ángeles, informó hoy la publicación Variety en su sitio digital.

La muerte de Davis fue confirmada por su hija, Samantha Davis-Friedman; sus deudos incluyen a su esposa durante muchas décadas, la estrella de “Rhoda”, Julie Kavner, ahora mejor conocida como la voz en inglés de Marge Simpson.

Además de Kavner y Davis-Friedman, los sobrevivientes de Davis abarcan a su hija Abigail Davis Smith, su yerno Steve Smith, y sus cinco nietos: Joshua Friedman, Jacob Friedman, Aden Smith, Asher Smith y Elijah Smith.

Davis era conocido por su trabajo en la factoría MTM Television, escribió para "El show de Mary Tyler Moore", entre 1970 y 1977, y la citada “Rhoda”, además de ayudar a crear dos sit-coms del Salón de la Fama. Después de retirarse de la escritura en 1979, Davis trabajó como consultor en proyectos de cine y televisión, incluida la serie de televisión de ABC “Phenom” y las películas para el cine “Detrás de las noticias” (1987), de James L. Brooks, con William Hurt y Holly Hunter, y la ganadora del Oscar de 1983 “La fuerza del cariño”, también de Brooks, con Shirley MacLaine, Debra Winger, Jack Nicholson y DeVito.

MIRÁ TAMBIÉN Relatos de Katherine Mansfield y un femicidio impune entre las obras de la cartelera porteña

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1936, Davis comenzó su carrera en televisión como supervisor de guiones en comedias de principios de la década de 1960 como “The Many Loves of Dobie Gillis” y el piloto de “La isla de Gilligan”. Ascendió de rango a mediados de la década de 1960 para convertirse en productor asociado de series como “My Mother the Car” y “Él y ella”, una efímera pero muy influyente serie romántica de 1967 protagonizada por Richard Benjamin y Paula Prentiss.

(Télam)