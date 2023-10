El grupo rockero británico Royal Blood, actualmente integrado por el cantante y bajista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher, regresarán a Buenos Aires para una única función el 11 de abril en el C Complejo Art Media para presentar su nuevo disco, "Back to the Water Below", que alcanzó el primer puesto con su estreno en el Reino Unido.

La banda, que pasó con su mezcla de rock, blues y psicodelia por el Lollapalooza Argentina en 2018, se formó en 2011 en Brighton y editó su primer disco homónimo en 2014.

Ya desde antes de aquel debut de larga duración, contaban con el apoyo de miembros de grupos como Arctic Monkeys, que los avalaron desde su primera incursión con el sencillo "Out of the black".

La banda asume influencias que van desde Muse hasta Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Led Zeppelin y The Dead Weather, uno de los tantos proyectos del guitarrista Jack White.

Tras confirmarse su regreso a Buenos Aires, se anunció el comienzo de la preventa para el próximo lunes para clientes de una entidad bancaria hasta agotar stock, y una venta general para el miércoles 1 de noviembre. (Télam)