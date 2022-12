La escena teatral independiente de Mar del Plata es un participante central de la vida cultural de la región y además acompaña con atractiva producción propia el fenómeno veraniego plagado de obras que llegan mayoritariamente desde Buenos Aires.

Algunos de los epicentros de esa actividad escénica para enero son las salas El Séptimo Fuego (Bolívar 3675) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755) -ambas con 25 años de actividad-, Cuatro Elementos Espacio Teatral (Alberti 2746) y Club del Teatro (Rivadavia 3422).

En El Séptimo Fuego algunas de las producciones locales previstas para la temporada estival son: “Bonsai” (3, 10, 17, 24 y 31 a las 21), “Chau Papá” (3, 10, 17, 24 y 31 a las 23.30); “Cartas” (4, 11, 18 y 25 a las 21); “La otra habitación” (4, 11, 18 y 25 a las 23.30); “Mujer maravilla” (5, 12, 19 y 26 a las 21); “Cuando fui puta” (5 y 19 a las 23.30); “Legítima indefensa” (9 a las 21); “Hamlet Máquina” (16 y 30 a las 21); y “Liminal” (danza teatro, 23 a las 21);

Además se verán “El transeúnte” (12 y 26 a las 23.30); “Zapa” (6, 13, 20 y 27 a las 21); “Las hijas de Lear” (6, 13, 20 y 27 a las 23.30); “Caníbales” (7, 14, 21 y 28 a las 21); y “El recuerdadero” (8, 15, 22 y 29 a las 21).

En El Galpón de las Artes se anuncian, siempre a las 21.30: “Carne” (6, 13, 20 y 27 de enero); “Quién traerá el alba” (10, 17, 24 y 31); “Antropología de una mujer. Ensayo poético” (11, 18 y 25); y “La trayectoria de las Moscas” (12, 19 y 26).

La oferta propia en Cuatro Elementos contiene en su horario de las 22: “La escopeta” (11, 18 y 25); “Haga algo-absurdo en tres actos” (13, 20 y 27); “Vox Popurri” (16, 23 y 30); “Nomeolvides” (17, 24 y 31); “Ensayo sobre el miedo (Distopía grotesca sobre el fin del mundo)” (19 y 26); “Redondel” (21); “Eternidad” (22 y 29); “Viajeros de toda sinrazón” (23 y 30); y “Solo Silvio” (28).

En otros horarios se ofrecerán “Insolente” (6 y 20 a las 21); “Charlotte (¿vida o teatro?)” (7, 14, 21 y 28 a las 20.30); “Toda esa sal en la piel” (11, 18 y 25 a las 21.30); “La muerte de Margarite Duras” (12 y 26 a las 21.30); “Digan wisky” (13, 20 y 27 a las 21.30); “Fuerza oculta-Pensamiento y Figura de Antonin Artaud” (19 a las 21.30); “Gavi Vali” (para las infancias, 14, 21 y 28 a las 11); y “Como cardos violetas” (22 y 29 a las 21).

La diversa grilla en El Club del Teatro tendrá, cada noche desde las 21, “Festival Salvatti” (5 y 19); “Germinia” (8); “Doctor Igor” (10); “UNX” (11); “El viento en un violín” (13); “Meraviglioso” (14); “Hacia el azul” (15); “Me quiere no me quiere” (18); “Diario Rojo” (21); “H+O” (22); “3333” (25); “Opio” (28); “Todo lo que no rompió el corazón” (29). (Télam)