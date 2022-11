Con la presencia de la reconocida cantante Mariza y de Buba Espinho y Camané, máximos representantes masculinos del género, se realizará el jueves, viernes y sábado próximo, con entrada gratuita, la 12ava. edición del Festival de Fado en el Centro Cultural Kirchner.

Luego dos años de silencio obligado por la pandemia, el encuentro regresa a Buenos Aires e incluirá también una conferencia magistral sobre este género musical portugués y la proyección del filme “Fado”, dirigido por Sofia de Portugal y Aurélio Vasques.

En el marco de este encuentro, David Ferreira, un erudito en la materia, será el encargado de la conferencia sobre los orígenes e historia de esta música.

En charla con Télam Ferreira habló sobre su amor por Buenos Aires, acerca de su participación en el festival y del vínculo entre el fado y el tango, entre otras cuestiones.

MIRÁ TAMBIÉN La película de Sol Pereyra y un ex Los Espíritus encuentra su Hogar, entre las novedades

“Cuando el festival de Fado me pidió que diera una conferencia sobre ‘El fado y el mar’, hice las únicas cosas que sé hacer: escuchar y buscar –indicó-. Y me encontré con un gran mar que me llevó a la poesía medieval galaico-portuguesa (en esa época, en Galicia y en Portugal se hablaba una misma lengua), hasta la revolución que hizo Amália (Rodrigues) entre 1950 y 1970, cantando a los poetas de los libros, consiguiendo darle al fado una profundidad literaria que antes no tenía y popularizando a los grandes poetas”.

Hijo del poeta David Mourão-Ferreira, uno de los autores más cantados en el fado, sobre todo por Amália Rodrigues y Camané, David Ferreira fue director general del mayor sello discográfico portugués (EMI-Valentim de Carvalho), trabajó con infinidad de cantantes, fadistas, músicos y compositores.

Es creador de numerosos programas de radio, cursos sobre la historia de la música popular y diversas compilaciones publicadas en formato disco.

“Esta es la tercera vez que visito Buenos Aires y debo confesar que siempre siento que me quedo corto de tiempo, son tantas las cosas que quiero ver o volver a ver”, expresó.

MIRÁ TAMBIÉN La percusionista Vivi Pozzebón llega al CCK con Tamboreras por el mundo

“Y hago una segunda confesión: Buenos Aires me empezó a gustar mucho antes de conocerla. Lo que sabía de ella, de lejos, ya me encantaba: Borges, Gardel, Piazzolla, la selección de fútbol, la mano de Dios…-continuó-. Una vez allí, conocí más sus museos, sus cafés, sus librerías, el Teatro Colón, hasta la casa donde vivió Gardel. Y confirmé que no me equivocaba en amar Buenos Aires”.

Ferreira es también un investigador especialmente interesado en la obra de Amália, a quien dedicó una serie de casi 200 programas de radio, en la celebración del centenario de la artista.

“Amália Rodrigues, la mayor fadista de todos los tiempos, y a quien tuve la suerte de conocer bien, me contó que sentía el mismo encanto a priori que reconfirmó cuando llegó a la Argentina por primera vez, en 1967. Carlos Gardel, a quien ella conocía a través de las películas que llegaron a Lisboa en los años 30, fue una de sus primeras pasiones musicales: ’Tengo la manía de los tangos desde muy niña’, le dijo a una periodista argentina en una entrevista”, contó.

“Amália se consideraba a sí misma ‘una cantora ibérica’ -amplió-, porque se sentía parte de un extenso arco de músicas populares, del flamenco a la copla, del tango al fado, de las rancheras al samba bahiano, todo como parte de una gran familia. Los puntos de contacto no terminan acá. Uno de los fados más extraordinarios que Amália cantaba, ‘Cansaço’, tiene una melodía conocida como fado-tango. Gardel grabó fados, y Jorge Luis Borges contaba acerca de noches en las que escuchaba discos de tangos, de blues y de fados en su casa.”

El festival comenzará este jueves a las 21 en el Auditorio Nacional del complejo cultural ubicado en Sarmiento 151 con las actuaciones de Camamé y Mário Laginha; continuará el viernes 25 a las 19 con un concierto de Buba Espinho en la Sala Argentina; y el sábado 26 en la Sala A del sexto piso con la conferencia de David Ferreira- " Saudades da terra firme” y la proyección de “Fado”, dirigido por Sofia de Portugal y Aurélio Vasques, que trata de explicar qué es el fado a quien lo conoce y a quien no, desde el punto de vista del hacedor de esta música.

El cierre se realizará a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK con un concierto de Mariza, estrella del fado actual, quien repasará su nuevo disco “Mariza Canta Amália”, junto a sus grandes éxitos.

Con 20 años de carrera y más de 30 discos de platino alcanzados en una sola década gracias a éxitos como “Gente da minha terra”, “Cavaleiro monge” y “Meu fado”, Mariza es reconocida como una de las más grandes exponentes del actual fado.

Los interesados en obtener más información del encuentro pueden acceder al siguiente link: www.festivalfadobuenosaires.com (Télam)