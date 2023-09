El Festival Internacional de Cine de Venecia se desvinculó este domingo del arresto en esa ciudad del actor español Gabriel Guevara, protagonista de la película de Amazon Prime "Culpa Mía", detenido por un delito de "violencia sexual".

"Respecto a las informaciones de prensa que han aparecido en algunos sitios en estas horas, relativas a la detención en Venecia del actor español Gabriel Guevara, la Bienal precisa que su presencia en Venecia no estaba vinculada a ninguna actividad o producción del 80 Festival Internacional de Cine", informó la organización a través de su cuenta de Twitter.

Sobre el joven de 22 años, hijo de la exvedette Marlène Mourreau, pesaba una orden captura internacional por un caso de violencia sexual que habría sido cometido en Francia.

Según The Post Internazionale, el intérprete no asistió a una rueda de prensa que tenía prevista por fuera del Festival y fue finalmente detenido por un presunto delito que su famosa madre niega categóricamente, al señalar que Guevara "no pisa Francia desde que tenía 10 años".

"Él nunca ha hecho nada con nadie, además, no va a Francia, no ha vuelto a Francia desde el año 2015. Nunca ha habido violencia sexual", lo defendió su madre, en declaraciones al programa televisivo "Telecinco". (Télam)