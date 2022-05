Pablo Conde, programador del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, asumirá la Dirección Artística del certamen en lugar de Cecilia Barrionuevo, informó hoy la organización.

"Es un placer tomar la antorcha de manos de Cecilia y seguir su rumbo, ese que ha sabido sostener con firmeza contra viento y marea y que tanto bien le ha hecho al Festival. Por delante, está la obligación de dar continuidad a la labor de todo este equipo y el de quienes nos precedieron, en busca de que esa comunidad se expanda, hasta no tener límites; en busca de seguir contagiando pasión”, dijo el nuevo director artístico en un comunicado.

Conde integra el equipo desde 2009 y tras recibirse de montajista en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc) y desarrollarse en esa especialidad, trabajó como editor, guionista, productor y locutor televisivo, organizando, a la par, festivales, ciclos y muestras cinematográficas, además de colaborar en libros y escribir para medios.

Si bien continuará ligada al festival, Barrionuevo dio un paso al costado debido a que recibió la beca de la Universidad de Harvard “2022-2023 Amalia Lacroze de Fortabat Visiting Scholar of the David Rockefeller Center for Latin American Studies”, donde desarrollará una investigación sobre cine y género y, asimismo, participará de la FIAF - Film Restoration Summer School, en la Cineteca de Bologna, Italia.

Además, al equipo de programación compuesto por Marcelo Alderete, Paola Buontempo y Francisco Pérez Laguna se suma a partir de esta edición María Fernanda Múgica, periodista y crítica de cine en medios como La Nación y La Nación Revista.

La 37ma. edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará entre el 3 y el 13 de noviembre de 2022. Organizado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y único festival Clase A de Latinoamérica reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (Fiapf). (Télam)