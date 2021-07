El cantautor y baladista colombiano Andrés Cepeda manifestó su profunda admiración por Luis Alberto Spinetta, al que consideró “el músico más atrevido, más interesante y más complejo poéticamente y musicalmente".

El músico que durante ocho años integró la banda rockera bogotana Poligamia, pero a partir de 1999 forjó un camino solista más volcado a la canción romántica, consideró en charla con Télam que Spinetta "era un artista que rompía todos los esquemas”.

Cepeda, quien en junio presentó su dueto con la mexicana Ximena Sariñana para “Lo que se va” , incluirá esa canción en el que será su 14to. álbum que incluirá 10 canciones: cinco en plan solista y las restantes grabadas con artistas latinos.

Télam: ¿Cómo se forma el ADN musical de Cepeda?

Andrés Cepeda: Me gusta pensar en nuestro país como un sumidero cultural al que vienen a aterrizar una cantidad de influencias. En los años 70 y 80 muchísimo de lo anglo venía para Colombia, posteriormente mucho de lo que sucedía en Cuba y en México, en los años 80 particularmente muchísima música argentina, todo el rock argentino hace parte de mi crecimiento y mi adolescencia y mis grandes ídolos pertenecen a esa corriente. En Colombia hemos venido recogiendo muchas influencias musicales de las últimas dos o tres décadas que se han transformando en lo que hoy mi país está exportando como música. Personalmente tengo una recopilación en mi ADN musical y artístico de todos estos cantautores cubanos, españoles, de los mexicanos, de los rancheros, de los boleristas, de los rockeros argentinos y de la música anglo, todo eso es parte de mi acervo musical.

T:- Siendo público, ¿a quién fuiste a ver en los 80 y 90?

AC: Cuando estaba adolescente, tuve la oportunidad de ver a Soda Stereo, a Charly García varias veces, muchas veces a Fito y también a Calamaro. A Silvio Rodríguez también, a Pablo Milanés en varias ocasiones y compartimos escenario, a Miguel Ríos que es uno de mis grandes ídolos vocales. También pude ver en privado y en un festival a Luis Alberto Spinetta que es mi máximo ídolo musical porque es único y me marcó profundamente, aunque mi música no se parece en absoluto a lo que hace es uno de mis referentes totales. Spinetta formaba parte de otra liga de rock. No lo puedo comparar con nadie porque no se parece a nadie, esa libertad tan absoluta que manejó con su arte es algo que creo que no volveremos a ver. (Télam)