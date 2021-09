El exitoso cuarteto de K-Pop Blackpink alcanzó durante las últimas horas los 65 millones y medio de suscriptores en su canal de YouTube, y batió el récord al convertirse de esa manera en el grupo o artista musical con mayor cantidad de seguidores de la plataforma.

La agrupación, integrada por las jóvenes Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, había conseguido recientemente ubicarse en lo más alto del sitio luego de que cuatro de sus videos musicales se posicionaran como los más vistos en las primeras 24 horas desde sus lanzamientos, así como su ingreso en cuatro ocasiones en el Billion Views Club de YouTube (es decir, con un video que alcanza las mil millones de visualizaciones).

Al recibir la noticia, las cantantes coincidieron en que es un hecho "increíble": "Es un momento único que nos han regalado nuestros Blinks (apodo con el que se identifican sus fans), y nos gustaría dedicar este logro a quienes nos han querido y apoyado en todo momento".

"YouTube fue una de las formas más eficaces de comunicarnos con nuestros fans en una situación sin precedentes, y vamos a seguir aportando positividad y energía a través de nuestra música y nuestros videos", agregaron en un comunicado, en referencia a las actividades que realizaron desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

En el último año, Blackpink acumuló más de 9.700 millones de visitas en su canal, donde se alojan éxitos de la banda como "How You Like That", "Ice Cream", "Lovesick Girls" y "Kill This Love".

Además, el grupo -que también cuenta con más de 22 millones de oyentes en Spotify y 26 millones de seguidores en la popular red social Instagram- se asoció a principios de este año con la plataforma para realizar "The Show", la primera experiencia de concierto en directo del cuarteto en el que incluyeron la presentación de las canciones que componen "The Album", su primer disco de estudio lanzado en 2020. (Télam)