Steve Hackett, guitarrista de Genesis durante gran parte de los `70, en los que la banda se estableció como una de las principales en la escena del llamado rock sinfónico británico, se unirá nuevamente al grupo tributo local Genetics, para emprender una gira por varios puntos de Sudamérica que confluirá el 25 de agosto en el porteño estadio Luna Park.

El tour recreará fundamentalmente el disco en vivo "Seconds Out", de 1977, último en el que participó el guitarrista antes de su partida, el cual contiene clásicos como "Carpet Crawlers", "Firth Of Fifth", "Cinema Show", "Supper´s Ready" y "I Know What I Like (In Your Wardrobe)"; aunque seguramente el repertorio se extienda hacia otros recordados temas de esa época.

Del show en Buenos Aires también participará el ex Divididos Jorge Araujo, quien se sumará como segunda batería a Daniel Rawsi, baterista de la banda tributo, a quien además se lo conoce por sus colaboraciones con Luis Alberto Spinetta.

La gira, que lleva por nombre "Seconds Out...and more - South American Tour 2023", arrancará el 12 de agosto en Lima, el 16 recalará en Santiago de Chile, el 18 pasará por San Pablo y dos días después llegará a Río de Janeiro.

Sin embargo, no será la primera vez que el histórico guitarrista de Genesis se presente junto a Genetics debido a que en 2015 compartieron dos shows en el teatro Coliseo y, un año después, uno en Lima.

Por su parte, Hackett estuvo por última vez en Argentina en marzo de 2018 cuando se presentó junto a su propia banda en el teatro Gran Rivadavia de Flores.

Días antes de esa serie de shows conversó con Télam en donde recordó su etapa en Genesis, en la que participó de emblemáticos discos como "Selling England by the Pound", "Foxtrot", "Nursery Crime" y "A Trick of the Tail", entre otros.

"Tuve el honor de ser parte de la música de los primeros años de la banda, que se sitúa en un tiempo muy especial, particularmente rescato el año 1973, cuando salió "Selling England by the Pound" y John Lennon dijo que Genesis era una de las bandas que escuchaba. Eso fue muy importante para mí. A veces la gente dice que es música vieja, pero yo digo que es música clásica", manifestó en esa ocasión.

También habló del cambio musical que experimentó el grupo con su salida y la del cantante Peter Gabriel, cuando los tres miembros restantes -Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford- encararon una etapa de mayor éxito comercial.

"Creo que hay distintas eras de Genesis. Cuando yo me fui vino una etapa más exitosa desde lo comercial, si bien antes también tuvimos algunos éxitos. A veces, una banda hace un click y cambia su música. Puede pasar que ya no le interese a quienes la escuchaban antes o puede pasar que le resulte interesante a quienes antes no la escuchaban. La música continúa, hace su viaje y va cambiando", opinó al respecto.

Y añadió: "Para mí, que estuve involucrado, obviamente es muy difícil dar recisiones. Soy un romántico de esa época. Sí, es cierto que el sonido cambió y se inició otra era, pero no sé si tiene o no que ver con la formación".

También fue claro respecto a una hipotética reunión de sus cinco miembros originales: "Muchas veces se ha tratado pero los esfuerzos han sido en vano. Es un honor haber estado en el grupo, pero es algo que se dio en un determinado contexto. Si querés volver a unir a un grupo de gente con la que estuviste a los 19 ó 20 años, no siempre puede funcionar". (Télam)