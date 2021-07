La primera edición de Iberseries Platino Industria, evento internacional para profesionales de la industria audiovisual en español y portugués, abrió ayer la convocatoria para la inscripción de proyectos que participarán en la próxima edición que se realizará en Madrid entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre.

Iberseries Platino Industria convoca a participar a los creadores de producciones audiovisuales de IPI Pitch, sesiones independientes de exposición de proyectos seriales y cinematográficos, o Pitch, cuyo objetivo es acercar ideas en desarrollo o terminados a productoras, compradores, vendedores internacionales y plataformas de contenido.

Allí, Ánima Estudios evaluará proyectos de series y largometrajes de animación en fase de desarrollo, Telemundo Streaming Studios, una división de NBCUniversal, series de ficción en fase de desarrollo; Under The Milky Way, largometrajes terminados (ficción, animación y documental), y WarnerMedia Latin America, series y miniseries de ficción o no ficción (docuseries, docu realities y realities), largometrajes documentales y largometrajes de ficción, en desarrollo.

El plazo para la inscripción o registro de proyectos está abierto desde ayer y se extenderá hasta el lunes 9 de agosto de 2021.

El registro de los proyectos se realiza desde el enlace habilitado en el área privada profesional (convocatorias abiertas) en www.iberseriesplatinoindustria.com. (Télam)