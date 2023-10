El filme de terror "Five Nights at Freddy's" marcó un comienzo histórico en la taquilla estadounidense, con una cifra récord de 78 millones de dólares, informó la prensa internacional.

Según el sitio especializado The Hollywood Reporter, el filme dirigido por Emma Tammi protagonizado por Josh Hutcherson, que superó las expectativas de la industria, asustó el tercer mayor estreno de terror de todos los tiempos en Halloween, detrás de "It" y "Scream VI", y marcó el segundo mayor estreno para una adaptación de un videojuego detrás de "The Super Mario Bros. La Película".

La película aborda la historia de un guardia de seguridad sin futuro que no tiene más remedio que aceptar un trabajo en una pizzería de temática familiar que está cerrada hace mucho tiempo. El único problema: los personajes animales animatrónicos gigantes cobran vida y se lanzan a cometer ataques asesinos.

Por su parte, "Taylor Swift: The Eras Tour", la película que retrata la actual gira de la estrella pop logró otro gran hito al superar la marca de los 200 millones de dólares en la taquilla mundial, una novedad para una película de concierto. Esta última semana ganó otros 14,7 millones de dólares en Estados Unidos para terminar su tercer fin de semana con un acumulado de 149,3 millones de dólares.

"Los asesinos de la luna", el filme de Martín Scorsese protagonizado por Robert De Niro y Leonardo Di Caprio, quedó en tercer lugar con una recaudación de 9 millones de dólares y una fuerte caída del 61 por ciento que sorprendió a los productores.

El filme "After death" de Stephen Gray y Chris Radtke recaudó 5 millones de dólares y quedó en el cuarto lugar.

Por su parte, "El exorcista: Creyentes", completó los cinco primeros en su cuarto fin de semana con una recaudación de 3,1 millones de dólares para un total de 61 millones de dólares y 120,4 millones de dólares a nivel mundial.

(Télam)