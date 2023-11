"El espacio que ocupo", ópera prima de Agostina Gianini, es un documental nacido en el "acercamiento a los feminismos y a la militancia feminista" por parte de la directora, en el que se interpela a ella misma y a su familia y que se puede ver a partir de hoy en salas.

"Empecé a observar filmaciones que tenía de cuando era adolescente y me di cuenta que la reacción de mi padre ante la cámara era totalmente distinta a la de mi madre y la de mi hermana. Mientras él jugaba con la cámara, ellas la rechazaban. Me generaba mucha curiosidad la razón de esa reticencia tan marcada", dijo la directora a Télam,

En esa experiencia, Gianini se veía implicada y le intrigaba saber cuál era su rol y el de la cámara, pero, más allá de eso, que subyacía detrás del rechazo. La idea siempre fue un registro documental de lo cotidiano, observacional, para correr el velo a una actitud que le llamaba la atención.

"Yo tenía la certeza de que la película estaba ahí en mi casa familiar de Adrogué", dijo a directora, que agregó: "Fue en el proceso de montaje que la película encontró su forma. Pasamos por muchísimos cortes. Y una vez que tuvimos el apoyo del Incaa, incorporamos a una montajista, con quien trabajé a la par".

Ese trabajo a la par no fue casual, dado que la directora es montajista de profesión y es esa mirada con la que encara los proyectos. En cine, se suele decir que las películas se encuentran en las salas de montaje.

"Decidí trabajar con mujeres en la etapa de postproducción porque confío en su criterio y porque, así como dice el titulo de la película, era una forma de que ocupen espacios. En el mundo del cine las cabezas de equipo suelen ser hombres", dijo.

Télam: ¿Cómo te interpela tu película?

Agostina Gianini: No puedo decir que es un documental más en el que trabajé porque tiene que ver con inquietudes que yo tenía desde chica pero que pude nombrar con claridad una vez que me acerqué a los feminismos. Politizando el cotidiano y la existencia. La idea de poder ponerle un nombre a lo que me pasaba y darme cuenta de que no era algo que solo me pasaba a mí trajo alivio en cierto punto. Considero que lo personal es político. No filmo a las mujeres de mi familia para mostrar una particularidad que se da en mi familia, filmo a las mujeres de mi familia para mostrar los mandatos heredados.

