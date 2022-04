Veinte películas de 16 países darán vida a la segunda etapa del Encuentro de Cine Europeo, que se desarrollará el 1 al 31 de mayo próximos en salas cinematográficas de distintas ciudades del país y que se podrá ver en forma gratuita online.

De esta forma llegarán filmes no estrenados en Argentina de Alemania, España, Francia, Eslovaquia, Portugal, Lituania, Polonia, Bélgica, Dinamarca, Italia e Irlanda, entre otros países.

El recorrido de películas en salas cinematográficas arranca en Neuquén, donde habrá proyecciones hasta el 8 de mayo, en tanto del 11 al 15 estará en Ushuaia, del 12 al 15 se podrá ver en la ciudad de San Juan y del 16 al 22 en la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido continuará en salas de Rosario del 19 al 29, en San Miguel de Tucumán del 19 al 25 y en partido bonaerense de Tigre el 28 y 29.

Además las películas se podrán ver en forma gratuita online ingresando al sitio www.cineueargentina.com/ver-online.

Junto con la proyección de las películas se realizarán una serie de eventos especiales, como diálogos virtuales con la realizadora Anna Zamecka, directora polaca del filme "Comunión" y con Laurent MIcheli, director belga del filme "Lola".

También se llevará a cabo una masterclass virtual de guion abierta al público dictada por la guionista y directora española Lola Mayo.

En forma paralela, se llevará a cabo el Taller de Escritura para Cine para los 16 proyectos seleccionados durante la convocatoria realizada en marzo, con entrega de dos premios. El taller estará coordinado por las guionistas y realizadoras Celina Murga y Lucila Podestá.

Entre los filmes que llegan al país para el Encuentro están la alemana "En la sombra", de Fatih Akin, con premiere mundial en Cannes, donde su protagonista, Diane Kruger, ganó el premio a Mejor Actriz del certamen y que recibió el Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera; y la austríaca "Fox in a Hole", de Arman T. Riahi, drama sobre algunas circunstancias de un profesor que imparte clases en la escuela de una prisión.

También se verán "Lola", del belga Laurent Micheli, que relata el viaje junto a su padre de una joven transexual de 18 años; "Excursión corta", del croata Igor Bezinović; la danesa "Un bocado exquisito", que relata un incidente en la vida de una pareja de chefs que mueren por obtener una estrella Michelin, realizada por Christoffer Boe; y la eslovena "Sanremo", de Miroslav Mandic.

La española "Quién lo impide", premiado filme de de Jonás Trueba que mezcla de documental, ficción y ensayo sobre la irreverente mirada adolescente; la comedia dramática finlandesa "Mujeres de hierro", de la realizadora Pamela Tola; la francesa "La última lección", drama de suspenso de Sébatien Marnier y la húngara "Bad Poems" de Gabor Reisz, se suman también a la programación.

El Encuentro de Cine Europeo también traerá en esta segunda etapa de su edición películas de Grecia ("Go for Broke"), de Irlanda ("The Silver Branch"), Italia ("La vita facile"), Polonia ("Comunión"), Portugal ("Un fin del mundo"), Suecia ("Tigers"), Lituania ("Invisible"), Bulgaria ("The Father"), Eslovaquia ("Let There be Light"), Serbia ("Her Job"),

Toda la información respecto del Encuentro se puede consultar en www.cineueargentina.com, el detalle de las funciones presenciales en y el acceso a películas virtuales (desde 1 al 31 de mayo) en www.cineueargentina.com/ver-online

