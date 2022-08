En su regreso presencial, los Premios Gardel de anoche no solo reconocieron lo mejor de la producción musical argentina del último año sino que funcionaron también como espacio para que la fuerte y nutrida presencia de nuevos y jóvenes artistas, que además de aportar frescura a la ceremonia desde el escenario y arrasar en las ternas, recibieran sobrados avales por parte de algunos de sus colegas más experimentados.

Abel Pintos, Emmanuel Horvilleur o Marcelo "Corvex" Corvalán son apenas algunos de los artistas de largo recorrido que saludaron sin mezquindad el recambio que vive la industria musical nacional al calor de la explosión de la música urbana.

Es que más allá de los piropos que figuras como Alejandro Lerner o Fito Páez (este a través de un mensaje grabado) vertieron sobre el escenario durante la transmisión, no fueron pocos los que vocalizaron su apoyo a los más jóvenes en su paso por la sala de prensa.

“Me sorprendí mucho con mi premio, porque verdaderamente vine casi sin ninguna expectativa. Y voy a decir por qué: esta es una fiesta muy especial porque creo que se está celebrando un recambio generacional, o más que un recambio, una llegada generacional muy fuerte en la música argentina”, sostuvo Abel Pintos en conferencia de prensa, que en su último álbum bucea en los sonidos del pop, tal vez influenciado por el impacto de estos artistas.

MIRÁ TAMBIÉN Canal Encuentro estrena serie sobre Benito Juárez, presidente de origen indígena de México

Al dar algunos nombres propios, mencionó a Tiago PZK, Trueno, Nicki Nicole y Tini: “Se está viviendo con todos los chicos que están ganando premios y arrasando con todo. A mí me pone muy contento. Me hace acordar al momento en el que algunos colegas y yo fuimos también parte de un recambio. Todos somos jóvenes, pero algunos arrancamos hace muchos años, así que ya somos veteranos”, añadió, con un dejo de nostalgia.

Por último, señaló: “La música argentina está dando mucho en este momento y está volviendo a ser inspiración para todos los que estamos acá y para mucha gente en el mundo”.

Por su parte, Horvilleur le tiró flores a Trueno y analizó con Télam la huella que dejó aquella agrupación que comandó junto a Dante Spinetta y que, a comienzos de los años noventa, irrumpía con el álbum “Fabricando cuero” y los sonidos del hip-hop: “Hoy es la música que manda, pero cuando arrancamos los Kuryaki y otras bandas, no era tan bien recibida, o por lo menos no al nivel o la masividad que tiene ahora”.

“Con los Kuryaki arrancamos a hacer hip-hop en el primer disco y después empezamos a viajar por otros estilos. Creo que eso también aportamos con Illya Kuryaki and the Valderramas, esa cosa de poder mezclarnos y no ser tan dogmáticos”, añadió, agradecido con los nuevos exponentes urbanos que reconocen la influencia de aquella obra.

MIRÁ TAMBIÉN Wos: Tenemos que confiar en lo nuestro y sin caer en distracciones que al final resulten vacías

Tal es el caso de Trueno, quien ayer se impuso en la categoría de mejor canción de música urbana con "Dance Crip", la canción que cierra con una estrofa de "Coolo" escrita de puño y letra por el propio Horvilleur y editada en álbum “Leche” de 1999: “Ahora está Trueno ahí, que con su canción nos hace un homenaje. Está buenísimo, y el pibe la rompe”.

Wos, consagrado anoche con el Gardel de Oro y vencedor en otras tres ternas (más otras dos que ganó el disco en las categorías Productor e Ingeniería de grabación), viene hace rato recibiendo el aval de algunos próceres del rock argentino: desde el Indio Solari que festejó su desparpajo rockero y el guiño ricotero de “Luz Delito” hasta Ricardo Mollo que dejó su estampa como guitarrista en “Culpa” del multipremiado álbum “Oscuro Éxtasis”.

Marcelo "Corvex" Corvalán, líder de Arde La Sangre y ex integrante de A.N.I.M.A.L y Carajo, afirmó en charla con Télam que se siente identificado con la impronta de los artistas urbanos que “mantienen viva un poco esa cosa de la calle llevada al escenario” aunque también atribuyó el crecimiento del fenómeno a “una época totalmente atravesada por la tecnología y el mundo digital”.

“A nosotros el reconocimiento nos lo da la calle y los años recorridos. Yo iba a repartir volantes a la puerta de Cemento; esos eran los ‘likes’ que podía encontrar. Era todo muy de boca en boca. Toda esta masividad y explosión tiene que ver con que ellos nacieron en el momento justo donde toda está tecnología está a ‘full’”, añadió el cantante y bajista, quien con su nuevo proyecto se llevó anoche el premio a mejor álbum de rock pesado/punk por “La cura”.

Mientras espera seguir defendiendo la vigencia del rock pesado, Corvalán prepara junto a sus compañeros cuatro canciones que saldrán este año en un formato de EP, mientras se guarda bajo la manga una sorpresa para más adelante: “Tenemos ganas de hacer alguna colaboración con alguno de estos ‘pendex’ urbanos que la rompen toda”, cerró desde la alfombra roja. (Télam)