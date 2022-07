El dúo australiano de música electrónica NERVO, compuesto por las gemelas Liv y Mim Nervo, estrenó “Is Someone Looking for Me?”, una canción con el fin de concientizar sobre la vulnerabilidad de las infancias, el trabajo infantil y la trata de personas, en coincidencia con el Día Mundial contra la Trata, que se conmemora hoy.

El tema de la dupla, considerada entre las mejores DJs mujeres de todos los tiempos, se editará formalmente antes de fin de año, pero fue adelantado en el escenario de la Tomorrowland, el festival más importante del mundo de música electrónica que se desarrolla en Bélgica.

La canción, de la que también participó con algunos versos la pequeña hija de 3 años de Liv, Ace Paloma, es una colaboración con la organización benéfica infantil Hopeland y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Después de aprender más sobre los problemas a través de nuestro trabajo con Hopeland, decidimos que íbamos a hacer un disco, hacer lo que mejor sabemos hacer, para abrir los ojos de la gente a un grave problema global", dijo Mim Nervo en declaraciones al sitio web de la OIT.

Liv, por su parte, apuntó: “Lo primero que podemos hacer es generar conciencia y apoyar a las organizaciones adecuadas, de modo que podamos ayudar a estimular la acción para apoyar a las familias, llevar a los niños a la escuela, y poner fin al ciclo de pobreza y vulnerabilidad”.

El nuevo Día Mundial contra la Trata llega con cifras alarmantes, ya que según detalla la organización hay más de 160 millones de niños y niñas que trabajan en el mundo, 79 millones en actividades peligrosas, y 10 millones en condiciones de esclavitud moderna.

La Tomorrowland de este año se desarrolla en tres fines de semana consecutivos en Boom, a mitad de camino entre Amberes y Bruselas: 15 al 17 de julio, 22 al 24 de julio y 29 al 31 de julio. Allí volverá a presentarse NERVO mañana en el escenario central. (Télam)